https://ria.ru/20250703/armeniya-2026920639.html

Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"

Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей" - РИА Новости, 03.07.2025

Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"

Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:04:00+03:00

2025-07-03T13:04:00+03:00

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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна.За изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", предложенные правящей партией, проголосовали 65 депутатов, против — 27.Предложенные поправки:Оппозиционные депутаты, считающие процесс незаконным, требовали отозвать законопроекты, но их предложение отклонили. В самой компании пообещали бороться с противоправными действиями армянских властей.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html

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