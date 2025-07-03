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Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей" - РИА Новости, 03.07.2025
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13:04 03.07.2025 (обновлено: 15:22 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026920639.html
Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"
Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей" - РИА Новости, 03.07.2025
Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"
Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:04:00+03:00
2025-07-03T15:22:00+03:00
армения
электросети армении
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самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна.За изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", предложенные правящей партией, проголосовали 65 депутатов, против — 27.Предложенные поправки:Оппозиционные депутаты, считающие процесс незаконным, требовали отозвать законопроекты, но их предложение отклонили. В самой компании пообещали бороться с противоправными действиями армянских властей.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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Армения, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , В мире, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Армянская апостольская церковь, Россия, Дмитрий Песков, Ташир
Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"

Парламент Армении принял законы о национализации "Электросетей" Карапетяна

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна.

Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир", которая в том числе контролирует акции "Электросетей Армении". После нападок премьера Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь бизнесмен выступил в ее поддержку. В середине июня Карапетяна арестовали по обвинению в призывах к свержению власти.

За изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", предложенные правящей партией, проголосовали 65 депутатов, против — 27.

Предложенные поправки:

  • уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетике, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
  • при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
  • глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
  • председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать изменения в уставе компании, замену сотрудников в органах управления;
  • при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
  • стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется по закону "Об оценочной деятельности".
Оппозиционные депутаты, считающие процесс незаконным, требовали отозвать законопроекты, но их предложение отклонили. В самой компании пообещали бороться с противоправными действиями армянских властей.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00

Преследование Карапетяна в Армении

  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
29 июня, 21:52
 
АрменияЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииВ миреЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектрические сети АрменииАрмянская апостольская церковьРоссияДмитрий ПесковТашир
 
 
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