Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"
Парламент Армении принял законы о национализации "Электросетей" Карапетяна
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Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении поддержал законопроекты, которые позволят национализировать компанию "Электросети Армении" Самвела Карапетяна.
Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир", которая в том числе контролирует акции "Электросетей Армении". После нападок премьера Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь бизнесмен выступил в ее поддержку. В середине июня Карапетяна арестовали по обвинению в призывах к свержению власти.
За изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", предложенные правящей партией, проголосовали 65 депутатов, против — 27.
Предложенные поправки:
- уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетике, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
- при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
- глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
- председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать изменения в уставе компании, замену сотрудников в органах управления;
- при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
- стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется по закону "Об оценочной деятельности".
Оппозиционные депутаты, считающие процесс незаконным, требовали отозвать законопроекты, но их предложение отклонили. В самой компании пообещали бороться с противоправными действиями армянских властей.
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Преследование Карапетяна в Армении
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.