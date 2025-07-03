https://ria.ru/20250703/armenija-2027069550.html

Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви

Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви - РИА Новости, 03.07.2025

Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви

Член конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Эчмиадзина иеромонах Асохик Карапетян напомнил представителям властей... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:45:00+03:00

2025-07-03T23:45:00+03:00

2025-07-03T23:45:00+03:00

армения

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

facebook

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Член конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Эчмиадзина иеромонах Асохик Карапетян напомнил представителям властей Армении о возможности отлучения от церкви за неподобающее христианину поведение. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. "С искренней скорбью констатируем, что некоторые представители отечественных властей, вторя премьер-министру Николу Пашиняну, сознательно продолжают свой непочтительный и непристойный курс против Святой Церкви и ее священства, искушая и взращивая зло среди верующего народа, и, тем самым, открывая дверь перед расколом", - написал Карапетян в соцсети Facebook*. Он напомнил, что Армянская апостольская церковь призывала власти не злоупотреблять своим служебным положением, не нарушать конституцию и законы, прекратить нападки и "покаяться как армянские христиане". Однако, по словам священника, ничего не меняется, представители власти остаются "в том же бесчувственном зле, продолжают свой неподобающий христианам и незаконный курс". "Как рукоположенный и помазанный священнослужитель с духовной властью и силой, дарованными всемогущим Богом, со всей любовью вновь призываю некоторых представителей власти к трезвости и покаянию. Более того, я считаю необходимым сообщить им, что в противном случае будем вынуждены задуматься о поименном анафематствовании, поскольку они сейчас переходят все границы веры и духовной жизни", - заявил священник. "Остановитесь, дамы и господа чиновники, умоляю вас, ради Бога, положите конец этому чудовищному процессу, в котором нет абсолютно никакой любви и света, ибо это всего лишь поведение врага", - отметил священник. Он напомнил о суровости отлучения от церкви. "Поэтому не толкайте нас к применению божественной власти. Остановитесь и покайтесь", - подчеркнул он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении