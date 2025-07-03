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Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви - РИА Новости, 03.07.2025
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23:45 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/armenija-2027069550.html
Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви
Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви - РИА Новости, 03.07.2025
Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви
Член конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Эчмиадзина иеромонах Асохик Карапетян напомнил представителям властей... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:45:00+03:00
2025-07-03T23:45:00+03:00
армения
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Член конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Эчмиадзина иеромонах Асохик Карапетян напомнил представителям властей Армении о возможности отлучения от церкви за неподобающее христианину поведение. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. "С искренней скорбью констатируем, что некоторые представители отечественных властей, вторя премьер-министру Николу Пашиняну, сознательно продолжают свой непочтительный и непристойный курс против Святой Церкви и ее священства, искушая и взращивая зло среди верующего народа, и, тем самым, открывая дверь перед расколом", - написал Карапетян в соцсети Facebook*. Он напомнил, что Армянская апостольская церковь призывала власти не злоупотреблять своим служебным положением, не нарушать конституцию и законы, прекратить нападки и "покаяться как армянские христиане". Однако, по словам священника, ничего не меняется, представители власти остаются "в том же бесчувственном зле, продолжают свой неподобающий христианам и незаконный курс". "Как рукоположенный и помазанный священнослужитель с духовной властью и силой, дарованными всемогущим Богом, со всей любовью вновь призываю некоторых представителей власти к трезвости и покаянию. Более того, я считаю необходимым сообщить им, что в противном случае будем вынуждены задуматься о поименном анафематствовании, поскольку они сейчас переходят все границы веры и духовной жизни", - заявил священник. "Остановитесь, дамы и господа чиновники, умоляю вас, ради Бога, положите конец этому чудовищному процессу, в котором нет абсолютно никакой любви и света, ибо это всего лишь поведение врага", - отметил священник. Он напомнил о суровости отлучения от церкви. "Поэтому не толкайте нас к применению божественной власти. Остановитесь и покайтесь", - подчеркнул он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
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армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
Священник напомнил властям Армении о возможности отлучения от церкви

Иеромонах Асохик Карапетян пригрозил представителям властей Армении анафемой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди у здания Следственного комитета Армении в Ереване
Люди у здания Следственного комитета Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Люди у здания Следственного комитета Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Член конгрегации духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Эчмиадзина иеромонах Асохик Карапетян напомнил представителям властей Армении о возможности отлучения от церкви за неподобающее христианину поведение.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
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"С искренней скорбью констатируем, что некоторые представители отечественных властей, вторя премьер-министру Николу Пашиняну, сознательно продолжают свой непочтительный и непристойный курс против Святой Церкви и ее священства, искушая и взращивая зло среди верующего народа, и, тем самым, открывая дверь перед расколом", - написал Карапетян в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что Армянская апостольская церковь призывала власти не злоупотреблять своим служебным положением, не нарушать конституцию и законы, прекратить нападки и "покаяться как армянские христиане". Однако, по словам священника, ничего не меняется, представители власти остаются "в том же бесчувственном зле, продолжают свой неподобающий христианам и незаконный курс".
"Как рукоположенный и помазанный священнослужитель с духовной властью и силой, дарованными всемогущим Богом, со всей любовью вновь призываю некоторых представителей власти к трезвости и покаянию. Более того, я считаю необходимым сообщить им, что в противном случае будем вынуждены задуматься о поименном анафематствовании, поскольку они сейчас переходят все границы веры и духовной жизни", - заявил священник.
"Остановитесь, дамы и господа чиновники, умоляю вас, ради Бога, положите конец этому чудовищному процессу, в котором нет абсолютно никакой любви и света, ибо это всего лишь поведение врага", - отметил священник. Он напомнил о суровости отлучения от церкви. "Поэтому не толкайте нас к применению божественной власти. Остановитесь и покайтесь", - подчеркнул он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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