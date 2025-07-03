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В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС - РИА Новости, 03.07.2025
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10:55 03.07.2025 (обновлено: 11:05 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/arest-2026888710.html
В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС
В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС - РИА Новости, 03.07.2025
В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС
Суд арестовал до конца августа 2025 года руководителя федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:55:00+03:00
2025-07-03T11:05:00+03:00
происшествия
озерск
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд арестовал до конца августа 2025 года руководителя федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в Озерске Челябинской области Андрея Скульдицкого, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургского военного гарнизонного суда. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Скульдицкий был задержан в Озерске, он подозревается в превышении должностных полномочий - речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке. В пресс-службе УФСБ России по региону подтверждали РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске. "Скульдицкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 августа 2025 года включительно. Постановление не вступило в законную силу", - сказала собеседница агентства. В суде уточнили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).
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россия
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происшествия, озерск, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Озерск, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС

Суд арестовал главу учебного спасательного центра МЧС в Челябинской области

© Фото : Уральский учебный спасательный центр Андрей Скульдицкий
 Андрей Скульдицкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Уральский учебный спасательный центр
Андрей Скульдицкий. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд арестовал до конца августа 2025 года руководителя федерального государственного казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" в Озерске Челябинской области Андрея Скульдицкого, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургского военного гарнизонного суда.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Скульдицкий был задержан в Озерске, он подозревается в превышении должностных полномочий - речь идет о том, что Скульдицкий использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке. В пресс-службе УФСБ России по региону подтверждали РИА Новости проведение оперативных мероприятий в учебном спасательном центре в Озерске.
"Скульдицкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 августа 2025 года включительно. Постановление не вступило в законную силу", - сказала собеседница агентства.
В суде уточнили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).
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ПроисшествияОзерскРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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