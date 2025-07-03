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СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE - РИА Новости, 03.07.2025
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04:01 03.07.2025 (обновлено: 04:09 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/arest-2026852336.html
СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE
СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE - РИА Новости, 03.07.2025
СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE
Латиноамериканский студент, имеющий американское гражданство, подает иск против правительства США, требуя компенсацию в размере 1 миллиона долларов за арест,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:01:00+03:00
2025-07-03T04:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Латиноамериканский студент, имеющий американское гражданство, подает иск против правительства США, требуя компенсацию в размере 1 миллиона долларов за арест, произведенный сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал NBC. "Организация MALDEF (по защите гражданских прав латиноамериканцев – ред.) официально уведомила правительство о готовящемся гражданском иске за, как утверждается, нанесение побоев, противоправное задержание и незаконное лишение свободы 37-летнего Джоба Гарсии", – передает телеканал. Гарсия, аспирант и фотограф, был схвачен и брошен на землю сотрудниками ICE на парковке в Голливуде, утверждает MALDEF. Вместе с другими прохожими он пытался остановить водителя легкого грузовика, который собирался выйти из машины, окруженной сотрудниками ICE. За свои действия Гарсия был арестован и провел более 24 часов в заключении. MALDEF считает, что арест и задержание Гарсии были мотивированы расизмом. По мнению организации, действия правительственных агентов нарушали конституционные права Гарсии: свободу слова, право хранить молчание, защиту от необоснованных обысков и арестов, а также право на справедливое судебное разбирательство. Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин, слова которой приводит NBC, комментируя ситуацию, сообщила, что Гарсия напал на федерального агента и словесно оскорбил его. Она повторила предупреждение министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о том, что любой, кто поднимет руку на сотрудника правоохранительных органов, будет привлечен к ответственности в полной мере.
https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html
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в мире, сша, голливуд, nbc
В мире, США, Голливуд, NBC
СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE

NBC: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Латиноамериканский студент, имеющий американское гражданство, подает иск против правительства США, требуя компенсацию в размере 1 миллиона долларов за арест, произведенный сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал NBC.
"Организация MALDEF (по защите гражданских прав латиноамериканцев – ред.) официально уведомила правительство о готовящемся гражданском иске за, как утверждается, нанесение побоев, противоправное задержание и незаконное лишение свободы 37-летнего Джоба Гарсии", – передает телеканал.
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27 июня, 00:32
Гарсия, аспирант и фотограф, был схвачен и брошен на землю сотрудниками ICE на парковке в Голливуде, утверждает MALDEF. Вместе с другими прохожими он пытался остановить водителя легкого грузовика, который собирался выйти из машины, окруженной сотрудниками ICE. За свои действия Гарсия был арестован и провел более 24 часов в заключении.
MALDEF считает, что арест и задержание Гарсии были мотивированы расизмом. По мнению организации, действия правительственных агентов нарушали конституционные права Гарсии: свободу слова, право хранить молчание, защиту от необоснованных обысков и арестов, а также право на справедливое судебное разбирательство.
Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин, слова которой приводит NBC, комментируя ситуацию, сообщила, что Гарсия напал на федерального агента и словесно оскорбил его. Она повторила предупреждение министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о том, что любой, кто поднимет руку на сотрудника правоохранительных органов, будет привлечен к ответственности в полной мере.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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28 июня, 19:30
 
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