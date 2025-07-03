https://ria.ru/20250703/arest-2026852336.html

СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE

СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE - РИА Новости, 03.07.2025

СМИ: латиноамериканец потребовал компенсацию за арест сотрудниками ICE

Латиноамериканский студент, имеющий американское гражданство, подает иск против правительства США, требуя компенсацию в размере 1 миллиона долларов за арест,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T04:01:00+03:00

2025-07-03T04:01:00+03:00

2025-07-03T04:09:00+03:00

в мире

сша

голливуд

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Латиноамериканский студент, имеющий американское гражданство, подает иск против правительства США, требуя компенсацию в размере 1 миллиона долларов за арест, произведенный сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал NBC. "Организация MALDEF (по защите гражданских прав латиноамериканцев – ред.) официально уведомила правительство о готовящемся гражданском иске за, как утверждается, нанесение побоев, противоправное задержание и незаконное лишение свободы 37-летнего Джоба Гарсии", – передает телеканал. Гарсия, аспирант и фотограф, был схвачен и брошен на землю сотрудниками ICE на парковке в Голливуде, утверждает MALDEF. Вместе с другими прохожими он пытался остановить водителя легкого грузовика, который собирался выйти из машины, окруженной сотрудниками ICE. За свои действия Гарсия был арестован и провел более 24 часов в заключении. MALDEF считает, что арест и задержание Гарсии были мотивированы расизмом. По мнению организации, действия правительственных агентов нарушали конституционные права Гарсии: свободу слова, право хранить молчание, защиту от необоснованных обысков и арестов, а также право на справедливое судебное разбирательство. Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин, слова которой приводит NBC, комментируя ситуацию, сообщила, что Гарсия напал на федерального агента и словесно оскорбил его. Она повторила предупреждение министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о том, что любой, кто поднимет руку на сотрудника правоохранительных органов, будет привлечен к ответственности в полной мере.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html

https://ria.ru/20250628/ssha-2026048409.html

сша

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, голливуд, nbc