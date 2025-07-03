Из тюрьмы вытащил сам Сталин: судьба актера-богатыря Бориса Андреева
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Любимого советскими зрителями актёра Бориса Андреева невероятно популярным сделали фильмы Ивана Пырьева "Трактористы", "Сказание о земле сибирской", "Кубанские казаки". Под стать своим сыгранным персонажам артист был невероятной яркой и колоритной личностью.
Кадр из кинофильма "Сказание о земле Сибирской"
Актёр сумел счастливо жениться буквально на первой встречной, а из неприятностей его вытаскивал сам Сталин!
Как слесарь-электромонтёр стал актёром
Будущий народный артист СССР родился 27 января 1915 года в Саратове в простой рабочей семье. После окончания школы-семилетки в 1930 году работал слесарем-электромонтёром на комбайновом заводе в Саратове.
Затем была учёба в Школе рабочей молодёжи при заводском управлении. Как многие в то время, он увлекался художественной самодеятельностью и с большим удовольствием в свободное время посещал занятия в заводском драмкружке.
Вид на город Саратов
Заметивший его успехи известный саратовский актёр И. А. Слонов предложил ему поступить в Саратовское театральное училище, которое он успешно окончил в 1937 году.
Коллектив завода всемерно поддерживал стремления начинающего артиста и даже платил ему стипендию, после выпускных экзаменов его встречали овациями, как своего героя.
Разбили витрину мебельного магазина и улеглись спать
На гастролях Саратовского драмтеатра в Москве во время одного из спектаклей актёра заметил знаменитый режиссёр Иван Пырьев и пригласил на пробы в фильм "Трактористы".
Кадр из кинофильма "Трактористы"
Роль Назара Думы не только принесла Борису Андрееву славу и признание, а ещё подарила друга на всю жизнь – Петра Алейникова. Актёры познакомились на съёмочной площадке "трактористов", а затем снялись вместе в фильме "Истребители" Эдуарда Пенцлина.
Борис Андреев и Пётр Алейников почти не расставались, работали вместе на многих картинах и, как это ни прискорбно, стали много и "хорошо" выпивать.
После их посиделок о пьяных "подвигах" ходили легенды по всему СССР.
Однажды друзья, находясь в сильном подпитии, разбили витрину мебельного магазина и улеглись спать на выставленной кровати. А после того как их забрали в отделение, Андреев не дал милиционеру написать протокол, попросту выпив чернила из чернильницы.
Выручил сам Сталин
Случались в жизни Бориса Андреева происшествия и намного серьёзней. Однажды в начале войны в ресторане гостиницы "Москва" он оказался за одним столиком с двумя мужчинами. Слово за слово произошла ссора, Андреев избил обоих.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВид на гостиницу "Москва" и улицу Охотный Ряд в Москве
Вид на гостиницу "Москва" и улицу Охотный Ряд в Москве
По другой версии, он позволил себе нелицеприятные высказывания о советской власти.
Новые знакомые оказались высокопоставленными сотрудниками НКВД, и Андреева арестовали по серьёзным статьям за контрреволюционную агитацию и пропаганду. Дело могло кончиться расстрелом.
Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин
О случившемся рассказали Сталину, который якобы ответил: "Расстрелять мы его всегда успеем, пусть пока погуляет".
Как бы то ни было, но именно вмешательство Вождя спасло актёра от последствий.
Женился на первой встречной
Благодаря своему другу Петру Алейникову Борис Андреев счастливо женился практически на первой встречной девушке.
Во время поездки на троллейбусе Алейников стал подшучивать над Андреевым. Дескать, ни одна девушка не пойдёт замуж за похожего на глыбу актёра, с таким простым деревенским лицом.
Кадр из фильма "Два бойца"
Андреев тут же парировал, что с лёгкостью женится назло Алейникову на первой же девушке, которая войдёт в троллейбус.
И на ближайшей остановке в салон зашла целая молодёжная компания, среди которой была девушка Галина, которая сразу приглянулась актёру.
© РИА Новости / Борис Кавашкин | Перейти в медиабанкМосковский троллейбус на проспекте Калинина (сейчас улица Воздвиженка)
Московский троллейбус на проспекте Калинина (сейчас улица Воздвиженка)
Борис Андреев сразу с ней познакомился и отправился её провожать. Против их отношений, правда, были родители девушки.
За артистом прочно укрепилась сомнительная слава "пьяницы и дебошира", и отец Галины, служивший в милиции, ни в коем случае не соглашался отдать дочь замуж за Андреева.
Но влюблённых это не остановило, Борис Фёдорович и Галина Васильевна прожили вместе целую и счастливую жизнь, воспитали замечательного сына, которого назвали в честь отца, Борисом.
© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанкСоветский актер, Народный артист СССР Борис Андреев с женой Галиной Андреевой
Советский актер, Народный артист СССР Борис Андреев с женой Галиной Андреевой
Впоследствии их сын стал серьёзным учёным, доктором философских наук, профессором университета культуры в Москве.
Борис Андреев прожил яркую, насыщенную жизнь, сыграл в 55 картинах, озвучивал мультфильмы и даже готовился издать сборник собственных афоризмов. К сожалению, весной 1982 года актёр скончался от обширного инфаркта.