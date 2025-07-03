https://ria.ru/20250703/afganistan-2027063303.html

"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан

"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025

"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан

Другие страны могут последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти в ближайшие недели или месяцы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:42:00+03:00

2025-07-03T22:42:00+03:00

2025-07-03T22:42:00+03:00

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талибан

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ДОХА, 3 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Другие страны могут последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти в ближайшие недели или месяцы, сообщил РИА Новости глава политбюро в Катаре правящего в Афганистане движения "Талибан", посол Афганистана в этой стране Сухейль Шахин. "Возможно, в ближайшие недели или месяцы мы услышим хорошие новости", - отметил он, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможном признании властей Афганистана другими странами по примеру России. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.

https://ria.ru/20250703/taliban-2027060164.html

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в мире, россия, афганистан, катар, сухейль шахин, дмитрий жирнов, талибан