Рейтинг@Mail.ru
"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027063303.html
"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан
"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025
"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан
Другие страны могут последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти в ближайшие недели или месяцы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:42:00+03:00
2025-07-03T22:42:00+03:00
в мире
россия
афганистан
катар
сухейль шахин
дмитрий жирнов
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg
ДОХА, 3 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Другие страны могут последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти в ближайшие недели или месяцы, сообщил РИА Новости глава политбюро в Катаре правящего в Афганистане движения "Талибан", посол Афганистана в этой стране Сухейль Шахин. "Возможно, в ближайшие недели или месяцы мы услышим хорошие новости", - отметил он, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможном признании властей Афганистана другими странами по примеру России. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.
https://ria.ru/20250703/taliban-2027060164.html
россия
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_471e3f51512e9fd4c6299b66fa83b00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, катар, сухейль шахин, дмитрий жирнов, талибан
В мире, Россия, Афганистан, Катар, Сухейль Шахин, Дмитрий Жирнов, Талибан
"Талибан" призвал другие страны признать Исламский Эмират Афганистан

"Талибан": другие страны могут признать Исламский Эмират Афганистан после России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Кабул
Вид на Кабул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 3 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Другие страны могут последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти в ближайшие недели или месяцы, сообщил РИА Новости глава политбюро в Катаре правящего в Афганистане движения "Талибан", посол Афганистана в этой стране Сухейль Шахин.
"Возможно, в ближайшие недели или месяцы мы услышим хорошие новости", - отметил он, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможном признании властей Афганистана другими странами по примеру России.
Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.
Кабул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула
Вчера, 22:13
 
В миреРоссияАфганистанКатарСухейль ШахинДмитрий ЖирновТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала