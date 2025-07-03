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Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг - РИА Новости, 03.07.2025
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22:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027061706.html
Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг
Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг - РИА Новости, 03.07.2025
Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг
Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:25:00+03:00
2025-07-03T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На белом полотне чёрными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда. После прихода к власти летом 2021 года талибы сменили официальное название страны с Исламской республики на Исламский Эмират Афганистан и вернули флаг, который уже был государственным символом с 1996 по 2001 год, во время первого периода их правления. До этого момента на здании посольства в Москве висел черно-красно-зеленый флаг республики, несмотря на то, что страну представлял временный поверенный, назначенный правительством талибов. В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. За всю историю Афганистан менял государственный флаг более 20 раз. Только в XXI веке произошло четыре смены.
https://ria.ru/20250703/taliban-2027060164.html
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в мире, россия, афганистан, москва, андрей руденко, замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Андрей Руденко, Замир Кабулов
Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг

Над посольством в Москве впервые вывесили флаг Исламского Эмирата Афганистан

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На белом полотне чёрными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда.
Кабул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула
Вчера, 22:13
После прихода к власти летом 2021 года талибы сменили официальное название страны с Исламской республики на Исламский Эмират Афганистан и вернули флаг, который уже был государственным символом с 1996 по 2001 год, во время первого периода их правления.
До этого момента на здании посольства в Москве висел черно-красно-зеленый флаг республики, несмотря на то, что страну представлял временный поверенный, назначенный правительством талибов.
В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.
За всю историю Афганистан менял государственный флаг более 20 раз. Только в XXI веке произошло четыре смены.
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
1 июля, 16:34
 
В миреРоссияАфганистанМоскваАндрей РуденкоЗамир Кабулов
 
 
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