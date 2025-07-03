https://ria.ru/20250703/afganistan-2027061706.html

Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг

Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг - РИА Новости, 03.07.2025

Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг

Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На белом полотне чёрными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда. После прихода к власти летом 2021 года талибы сменили официальное название страны с Исламской республики на Исламский Эмират Афганистан и вернули флаг, который уже был государственным символом с 1996 по 2001 год, во время первого периода их правления. До этого момента на здании посольства в Москве висел черно-красно-зеленый флаг республики, несмотря на то, что страну представлял временный поверенный, назначенный правительством талибов. В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. За всю историю Афганистан менял государственный флаг более 20 раз. Только в XXI веке произошло четыре смены.

https://ria.ru/20250703/taliban-2027060164.html

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Наталья Макарова

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