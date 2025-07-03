Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили флаг
Над посольством в Москве впервые вывесили флаг Исламского Эмирата Афганистан
Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году, впервые вывесили над посольством в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На белом полотне чёрными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда.
После прихода к власти летом 2021 года талибы сменили официальное название страны с Исламской республики на Исламский Эмират Афганистан и вернули флаг, который уже был государственным символом с 1996 по 2001 год, во время первого периода их правления.
До этого момента на здании посольства в Москве висел черно-красно-зеленый флаг республики, несмотря на то, что страну представлял временный поверенный, назначенный правительством талибов.
В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.
За всю историю Афганистан менял государственный флаг более 20 раз. Только в XXI веке произошло четыре смены.
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1 июля, 16:34