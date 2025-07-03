https://ria.ru/20250703/afganistan-2027053111.html

Россия признала Исламский Эмират Афганистан

Россия признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025

Россия признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T21:13:00+03:00

2025-07-03T22:35:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов."Признала", — сказал он РИА Новости.Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана. В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.Отношения России и талибов

https://ria.ru/20250701/posol-2026562974.html

https://ria.ru/20250502/rossiya-2014640343.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, россия, афганистан, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)