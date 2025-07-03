Россия признала Исламский Эмират Афганистан
Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
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"Признала", — сказал он РИА Новости.
Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана.
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
1 июля, 16:34
В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.
Отношения России и талибов
- Талибы пришли к власти в Афганистане в конце лета 2021 года.
- Вскоре они объявили о создании в стране Исламского Эмирата.
- Москва официально не признавала новое руководство Афганистана, но говорила о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
- В середине апреля 2025-го Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России, решение вступило в силу 20 мая.
- После этого МИД решил повысить уровень представительства Афганистана до посла.
- Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным.
- В прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, но заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.