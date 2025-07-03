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Россия признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025
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21:13 03.07.2025 (обновлено: 22:35 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027053111.html
Россия признала Исламский Эмират Афганистан
Россия признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025
Россия признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 03.07.2025
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2025-07-03T22:35:00+03:00
в мире
москва
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замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.&quot;Признала&quot;, — сказал он РИА Новости.Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана. В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.Отношения России и талибов
https://ria.ru/20250701/posol-2026562974.html
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в мире, москва, россия, афганистан, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Россия, Афганистан, Замир Кабулов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия признала Исламский Эмират Афганистан

Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
«

"Признала", — сказал он РИА Новости.

Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана.
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Посол Афганистана Гуль Хасан прибыл в Москву
1 июля, 16:34
В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.

Отношения России и талибов

  • Талибы пришли к власти в Афганистане в конце лета 2021 года.
  • Вскоре они объявили о создании в стране Исламского Эмирата.
  • Москва официально не признавала новое руководство Афганистана, но говорила о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
  • В середине апреля 2025-го Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России, решение вступило в силу 20 мая.
  • После этого МИД решил повысить уровень представительства Афганистана до посла.
  • Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным.
  • В прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, но заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россия готова помочь талибам в борьбе с терроризмом, заявил Кабулов
2 мая, 05:33
 
В миреМоскваРоссияАфганистанЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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