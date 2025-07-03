https://ria.ru/20250703/abrams-2026859653.html

В "Ростехе" рассказали о планах Пентагона по модернизации Abrams

В "Ростехе" рассказали о планах Пентагона по модернизации Abrams - РИА Новости, 03.07.2025

В "Ростехе" рассказали о планах Пентагона по модернизации Abrams

Американские военные собираются при модернизации своих основных танков Abrams "скопировать" решения, которые уже давно применили и опробовали на поле боя... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:05:00+03:00

2025-07-03T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американские военные собираются при модернизации своих основных танков Abrams "скопировать" решения, которые уже давно применили и опробовали на поле боя российские танкостроители, такие как "накидки", "мангалы" и другие элементы, сообщили РИА Новости в "Ростехе".​ Ранее стало известно, что Пентагон в рамках программы на 2025-2026 годы планирует модернизировать танки Abrams до уровня M1A2 System SEPv3 и оснастить их, в частности, спецпокрытием, снижающим тепловую заметность, а также элементами дополнительной пассивной защиты от атак сверху, в том числе от FPV-дронов. "По сути, новые меры американского ВПК повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно. Спецпокрытие - это аналог нашей "накидки", дополнительная защита от верхней полусферы - аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала", - говорится в сообщении. В "Ростехе" подчеркнули, что ранее США также переняли концепцию динамической защиты, "которую критиковали в 80-90-х прошлого века, считая ее "несовременной". По данным госкорпорации, в Штатах придерживались мнения, что комбинированной защиты для танка будет достаточно, но это оказалось не так. Кроме того, как напомнили в госкорпорации, первый основной танк США M103, созданный после Второй мировой войны, содержал характерные для советской танковой школы черты, такие как рациональное наклонное бронирование, компактная компоновка, индивидуальная торсионная подвеска, универсальное орудие калибра 120 миллиметров. "Сегодня многие эксперты признают, что российские танки и другая бронетехника лучше аналогов адаптированы к современным условиям боя. Они оснащаются всеракурсной защитой от дронов и других средств поражения", - обратили внимание в "Ростехе". Уточняется, что защита включает динамические элементы, дополнительные броневые экраны, сетки, средства РЭБ, средства маскировки и другие решения, что и обеспечивает высокую живучесть отечественной техники. По данным госкорпорации, российские танки неоднократно выдерживали множественные попадания, включая атаки с воздуха, и продолжали выполнять задачи. Ремонтопригодность российской техники в сочетании с отлаженной системой обслуживания и ремонта позволяет машинам возвращаются в строй по нескольку раз.​

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021937062.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012995562.html

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технологии, сша, ростех, министерство обороны сша