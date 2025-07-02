https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026836089.html

В одной из азиатских стран предупредили о мегаземлетрясении

В одной из азиатских стран предупредили о мегаземлетрясении - РИА Новости, 02.07.2025

В одной из азиатских стран предупредили о мегаземлетрясении

Правительство Японии предупредило жителей островного государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы, сообщила The Asahi... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:58:00+03:00

2025-07-02T22:58:00+03:00

2025-07-02T22:58:00+03:00

в мире

япония

хонсю (остров)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Правительство Японии предупредило жителей островного государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы, сообщила The Asahi Shimbun.Речь идет о возможных подземных толчках магнитудой 8-9 в зоне разлома Нанкай (область у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана).По предварительной оценке, волны цунами, вызванные сейсмической активностью, могут достигнуть 20 и более метров. В этом случае число погибших может составить почти триста тысяч человек, а свыше двух миллиона зданий будут полностью разрушены.По словам экспертов, шанс такого катаклизма в течение следующих 30 лет составляет около 80 процентов. В связи с этим правительство Японии поручило муниципалитетам приступить к реализации мер по защите населения и инфраструктуры.Последние несколько лет сейсмологи все чаще высказывают опасения относительного возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, где такие катаклизмы происходят раз в примерно 100-150 лет. Наиболее сильные толчки, как ожидается, будут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю.Последнее крупное землетрясение в этом районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года, толчки от него ощущались на обширной территории Японии от северных регионов острова Хонсю до острова Кюсю. При землетрясении, эпицентр которого находился к югу от префектуры Вакаяма, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Мощное землетрясение также вызвало цунами высотой до 6 метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.

https://ria.ru/20250702/turtsija-2026737202.html

https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html

япония

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в мире, япония, хонсю (остров)