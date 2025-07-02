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"Еще не поздно". Орбан выступил со смелым призывом к Зеленскому - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 02.07.2025 (обновлено: 21:21 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026827930.html
"Еще не поздно". Орбан выступил со смелым призывом к Зеленскому
"Еще не поздно". Орбан выступил со смелым призывом к Зеленскому - РИА Новости, 02.07.2025
"Еще не поздно". Орбан выступил со смелым призывом к Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал Владимира Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:20:00+03:00
2025-07-02T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал Владимира Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.Орбан вспомнил свой первый после начала председательства Венгрии в Совете ЕС визит в Киев, который состоялся ровно год назад. Тогда, по словам премьер-министра, он предупредил главу киевского режима, что "время не на его стороне", и оказался прав."Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. &lt;…&gt; Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней", — написал он.Орбан 2 июля 2024 года находился на Украине, где встретился с Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Еще не поздно". Орбан выступил со смелым призывом к Зеленскому

Орбан призвал Зеленского принять сторону мира

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал Владимира Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.
Орбан вспомнил свой первый после начала председательства Венгрии в Совете ЕС визит в Киев, который состоялся ровно год назад. Тогда, по словам премьер-министра, он предупредил главу киевского режима, что "время не на его стороне", и оказался прав.
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"Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. <…> Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней", — написал он.
Орбан 2 июля 2024 года находился на Украине, где встретился с Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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