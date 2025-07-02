"Украл детей": депутат Рады ужаснулся от кровавой выходки Зеленского
Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канала.
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"Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — написал он.
По словам политика, глава киевского режима идет на настолько радикальные меры, чтобы сохранить свою власть в стране.
"Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. <…> И если мы не свергнем этот режима, если мы не скажем своё решительное "НЕТ", уже через 10-15 лет нас не будет", — резюмировал Дмитрук.
Накануне сайт NGL.media сообщил, что Украине грозит социальная катастрофа из-за стремительного оттока из страны школьников и студентов, которые планируют продолжать обучение за рубежом.
По данным портала, такой отток школьников и будущих студентов может стать катастрофой для социального сектора Украины, так как вслед за студентами могут уехать и преподаватели, а рынок труда столкнется с дефицитом кадров почти во всех сферах.
Ранее британская газета Times сообщала, что подростки бегут не только из-за обстрелов, но и из-за страха перед принудительной мобилизацией.
В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.
По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.