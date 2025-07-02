https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026639904.html

"Кипящий котел": Порошенко* выступил с предупреждением Зеленскому

"Кипящий котел": Порошенко* выступил с предупреждением Зеленскому - РИА Новости, 02.07.2025

"Кипящий котел": Порошенко* выступил с предупреждением Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете Times обвинил Владимира Зеленского в ползучем авторитаризме и призвал отказаться от попыток удержать... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:28:00+03:00

2025-07-02T02:28:00+03:00

2025-07-02T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете Times обвинил Владимира Зеленского в ползучем авторитаризме и призвал отказаться от попыток удержать власть."Сегодня Порошенко*, завтра (бывший главком ВСУ Валерий. — Прим. Ред.) Залужный, послезавтра кто угодно. Это авторитаризм <...> Зеленскому стоит прислушаться, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла", — отметил экс-президент Украины.Он также обвинил главу киевского режима в нескольких критических ошибках, которые, по его словам, нанесли серьезный урон не только ему самому, но и Украине. Так, Порошенко* напомнил о "катастрофической" встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале.Зеленского не раз критиковали за авторитарные замашки. В конце мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нынешнее руководство страны запугивает региональные власти, а работа администрации украинской столицы была парализована рейдами, допросами и угрозами уголовных дел.До этого градоначальник отмечал, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление.Срок полномочий главы режима истек 20 мая прошлого года. При этом выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026620534.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, петр порошенко, дональд трамп, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины