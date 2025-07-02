На Украине сравнили Зеленского с Иудой
Бондаренко: указом против митрополита Онуфрия Зеленский пытается превзойти Иуду
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко после лишения украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия заявил, что Владимир Зеленский равняется на Иуду Искариота и пытается его превзойти.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия. Соответствующий указ подписал Зеленский. Утверждалось, что митрополит якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Позднее Онуфрий заявил, что будет обжаловать указ.
"Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.