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На Украине сравнили Зеленского с Иудой - РИА Новости, 02.07.2025
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18:15 02.07.2025 (обновлено: 18:20 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/zelenskij-2026797838.html
На Украине сравнили Зеленского с Иудой
На Украине сравнили Зеленского с Иудой - РИА Новости, 02.07.2025
На Украине сравнили Зеленского с Иудой
Украинский политолог Константин Бондаренко после лишения украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия заявил, что... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:15:00+03:00
2025-07-02T18:20:00+03:00
россия
украина
владимир зеленский
константин бондаренко
украинская православная церковь
служба безопасности украины
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко после лишения украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия заявил, что Владимир Зеленский равняется на Иуду Искариота и пытается его превзойти. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия. Соответствующий указ подписал Зеленский. Утверждалось, что митрополит якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Позднее Онуфрий заявил, что будет обжаловать указ. "Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html
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россия, украина, владимир зеленский, константин бондаренко, украинская православная церковь, служба безопасности украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине сравнили Зеленского с Иудой

Бондаренко: указом против митрополита Онуфрия Зеленский пытается превзойти Иуду

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко после лишения украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия заявил, что Владимир Зеленский равняется на Иуду Искариота и пытается его превзойти.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия. Соответствующий указ подписал Зеленский. Утверждалось, что митрополит якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Позднее Онуфрий заявил, что будет обжаловать указ.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ
1 июля, 17:44
"Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
1 июля, 05:18
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКонстантин БондаренкоУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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