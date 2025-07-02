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Завод "Янтарь" передал Индии фрегат - РИА Новости, 02.07.2025
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05:11 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zavod-2026645731.html
Завод "Янтарь" передал Индии фрегат
Завод "Янтарь" передал Индии фрегат - РИА Новости, 02.07.2025
Завод "Янтарь" передал Индии фрегат
Торжественная церемония передачи ракетного фрегата проекта 11356 Tamal состоялась на судостроительном заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:11:00+03:00
2025-07-02T05:11:00+03:00
безопасность
индия
калининград
россия
объединенная судостроительная корпорация
северное пкб
рособоронэкспорт
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Торжественная церемония передачи ракетного фрегата проекта 11356 Tamal состоялась на судостроительном заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в присутствии командующего Западным флотом ВМС Индии вице-адмирала Санджая Джагджит Сингха. После подписания акта сдачи-приемки на корабле спустили российский флаг и подняли государственный флаг Индии и флаг ее военно-морского флота. "Как и предыдущие фрегаты проекта 11356, Tamal успешно завершил приемо-сдаточные испытания с участием индийской комиссии. В процессе строительства корабля завод ОСК "Янтарь" использовал уникальные наработки и передовые технологии и применил свой опыт по аналогичным проектам для российского флота", - сказали в пресс-службе завода. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК "Северное ПКБ". По словам индийских военных, первые семь фрегатов проекта 11356 успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана и получили высокую оценку моряков. Индия уже эксплуатирует семь фрегатов проекта 11356. В декабре 2024 года в Калининграде состоялась торжественная передача фрегата Tushil. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии "Рособоронэкспорта". Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый из достраивающихся на "Янтаре" - Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан в 2024 году, второй - Tamal (бывший "Адмирал Истомин") передается сейчас. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput), спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) - в марте этого года. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На Tamal усилена вертолётная площадка - он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Фрегат отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.
https://ria.ru/20250626/rossija-2025503774.html
https://ria.ru/20241209/rosoboroneksport-1988171714.html
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безопасность, индия, калининград, россия, объединенная судостроительная корпорация, северное пкб, рособоронэкспорт, ка-31
Безопасность, Индия, Калининград, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Северное ПКБ, Рособоронэкспорт, Ка-31
Завод "Янтарь" передал Индии фрегат

Завод "Янтарь" в Калининграде передал Индии фрегат Tamal

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗавод "Янтарь" в Калининграде передал Индии фрегат Tamal
Завод Янтарь в Калининграде передал Индии фрегат Tamal - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Торжественная церемония передачи ракетного фрегата проекта 11356 Tamal состоялась на судостроительном заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в присутствии командующего Западным флотом ВМС Индии вице-адмирала Санджая Джагджит Сингха. После подписания акта сдачи-приемки на корабле спустили российский флаг и подняли государственный флаг Индии и флаг ее военно-морского флота.
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"Как и предыдущие фрегаты проекта 11356, Tamal успешно завершил приемо-сдаточные испытания с участием индийской комиссии. В процессе строительства корабля завод ОСК "Янтарь" использовал уникальные наработки и передовые технологии и применил свой опыт по аналогичным проектам для российского флота", - сказали в пресс-службе завода.
Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК "Северное ПКБ". По словам индийских военных, первые семь фрегатов проекта 11356 успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана и получили высокую оценку моряков.
Индия уже эксплуатирует семь фрегатов проекта 11356. В декабре 2024 года в Калининграде состоялась торжественная передача фрегата Tushil. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии "Рособоронэкспорта".
Церемония передачи АО Рособоронэкспорт ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации Янтарь в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый из достраивающихся на "Янтаре" - Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан в 2024 году, второй - Tamal (бывший "Адмирал Истомин") передается сейчас. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput), спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) - в марте этого года.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На Tamal усилена вертолётная площадка - он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Фрегат отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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