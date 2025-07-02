РКН получил запрос о мерах по улучшению защиты детей в интернете
РКН получил запрос Останиной о мерах по улучшению защиты детей в интернете
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскомнадзор получил обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить информацию об инициативах по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, направит ответ в установленные сроки, заявили РИА Новости в ведомстве.
Согласно документу в распоряжении РИА Новости, Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить до 7 июля предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей.
"Роскомнадзор получил обращение главы комитета по комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной и направит ответ в установленные сроки", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что на сайте ведомства, в соответствии с требованиями законодательства, размещен доклад о правоприменительной практике контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в 2024 году.
По данным ведомства, в прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. Число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год – 1093 протокола). Только в 2024 году и первом полугодии 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов.