https://ria.ru/20250702/zapros-2026804168.html

РКН получил запрос о мерах по улучшению защиты детей в интернете

РКН получил запрос о мерах по улучшению защиты детей в интернете - РИА Новости, 02.07.2025

РКН получил запрос о мерах по улучшению защиты детей в интернете

Роскомнадзор получил обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:45:00+03:00

2025-07-02T18:45:00+03:00

2025-07-02T18:45:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскомнадзор получил обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить информацию об инициативах по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, направит ответ в установленные сроки, заявили РИА Новости в ведомстве. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить до 7 июля предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей. "Роскомнадзор получил обращение главы комитета по комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной и направит ответ в установленные сроки", - сообщили в ведомстве. Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что на сайте ведомства, в соответствии с требованиями законодательства, размещен доклад о правоприменительной практике контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в 2024 году. По данным ведомства, в прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. Число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год – 1093 протокола). Только в 2024 году и первом полугодии 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025108642.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф