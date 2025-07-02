https://ria.ru/20250702/zaporozhe-2026673105.html

Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны

Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны - РИА Новости, 02.07.2025

Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны

Задержанный житель Запорожской области на опубликованном ФСБ России видео призвал соотечественников не делать глупостей и не финансировать другие страны. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:34:00+03:00

2025-07-02T10:34:00+03:00

2025-07-02T10:34:00+03:00

запорожская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный житель Запорожской области на опубликованном ФСБ России видео призвал соотечественников не делать глупостей и не финансировать другие страны. ЦОС ФСБ России в среду сообщило, что задержаны и арестованы за госизмену трое жителей Запорожской области, которые переводили деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными. "Задержан за финансовое содействие вооруженным силам Украины. Осуществлял периодические денежные переводы на нужды ВСУ. Сожалею о содеянном, полностью осознаю свою вину. Призываю всех людей не заниматься такими глупостями и не финансировать иностранные государства", - сказал один из фигурантов. Также на видео показаны задержания.

https://ria.ru/20250617/krym-2023267251.html

запорожская область

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Задержание жителей Запорожской области, которые переводили деньги ВСУ Силовики задержали трех жителей Запорожской области, которые переводили деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, сообщили в ФСБ. Возбуждены дела о госизмене. 2025-07-02T10:34 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины