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Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны - РИА Новости, 02.07.2025
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10:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zaporozhe-2026673105.html
Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны
Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны - РИА Новости, 02.07.2025
Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны
Задержанный житель Запорожской области на опубликованном ФСБ России видео призвал соотечественников не делать глупостей и не финансировать другие страны. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:34:00+03:00
2025-07-02T10:34:00+03:00
запорожская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный житель Запорожской области на опубликованном ФСБ России видео призвал соотечественников не делать глупостей и не финансировать другие страны. ЦОС ФСБ России в среду сообщило, что задержаны и арестованы за госизмену трое жителей Запорожской области, которые переводили деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными. "Задержан за финансовое содействие вооруженным силам Украины. Осуществлял периодические денежные переводы на нужды ВСУ. Сожалею о содеянном, полностью осознаю свою вину. Призываю всех людей не заниматься такими глупостями и не финансировать иностранные государства", - сказал один из фигурантов. Также на видео показаны задержания.
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запорожская область
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Задержание жителей Запорожской области, которые переводили деньги ВСУ
Силовики задержали трех жителей Запорожской области, которые переводили деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными, сообщили в ФСБ. Возбуждены дела о госизмене.
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запорожская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Задержанный в Запорожской области призвал не финансировать другие страны

Задержанный житель Запорожской области призвал не финансировать другие страны

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный житель Запорожской области на опубликованном ФСБ России видео призвал соотечественников не делать глупостей и не финансировать другие страны.
ЦОС ФСБ России в среду сообщило, что задержаны и арестованы за госизмену трое жителей Запорожской области, которые переводили деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и военными.
"Задержан за финансовое содействие вооруженным силам Украины. Осуществлял периодические денежные переводы на нужды ВСУ. Сожалею о содеянном, полностью осознаю свою вину. Призываю всех людей не заниматься такими глупостями и не финансировать иностранные государства", - сказал один из фигурантов.
Также на видео показаны задержания.
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Запорожская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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