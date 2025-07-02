https://ria.ru/20250702/zapad-2026814089.html

На Западе объяснили, что стоит за разговором Путина с Макроном

На Западе объяснили, что стоит за разговором Путина с Макроном - РИА Новости, 02.07.2025

На Западе объяснили, что стоит за разговором Путина с Макроном

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном стал первым за длительное время контактом главы государства ЕС с президентом... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:43:00+03:00

2025-07-02T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном стал первым за длительное время контактом главы государства ЕС с президентом России, пишет El País."Разговор, длившийся более двух часов, положил конец длительному молчанию между двумя лидерами, которые договорились оставаться на связи", — говорится в материале.Путин и Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на источник, что после разговора с Путиным Макрон позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По данным Bloomberg, лидер Франции сообщил Зеленскому о непоколебимой позиции президента России.Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже передавало, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.

https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html

https://ria.ru/20250702/blanshmezon-2026767845.html

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франция, россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз, в мире