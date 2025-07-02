https://ria.ru/20250702/zapad-2026625828.html

Запад в шоке: нашелся миллион человек, готовых с улыбкой умереть за Россию

Запад в шоке: нашелся миллион человек, готовых с улыбкой умереть за Россию - РИА Новости, 02.07.2025

Запад в шоке: нашелся миллион человек, готовых с улыбкой умереть за Россию

Обычно в западных СМИ упоминания о Северной Корее сопровождаются карикатурами и фельетонами, где описываются миллионы голодных людей на фоне ядерных ракет. В... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:02:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

курская область

вооруженные силы украины

нато

аналитика

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Обычно в западных СМИ упоминания о Северной Корее сопровождаются карикатурами и фельетонами, где описываются миллионы голодных людей на фоне ядерных ракет. В это воскресенье в Пхеньяне прошел концерт, посвященный годовщине подписания договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и КНДР, на котором присутствовала министр культуры Любимова, но реакция Запада на это событие была, вопреки обыкновению, чрезвычайно болезненной.Казалось бы, две антизападные тирании устроили очередной междусобойчик: кому какое дело?По какой-то причине внимание западных обозревателей и журналистов оказалось приковано к видеоряду песни "Встанем", посвященной подвигу северокорейских солдат, погибших в ходе операции по освобождению Курской области. На кадрах было показано, как лидер КНДР Ким Чем Ын склоняется над гробами павших солдат, в то время как гости концерта не могли сдержать слез.Все без исключения западные СМИ просто выпрыгнули из штанов, чтобы высмеять и очернить этот эпизод. Одни издевательски написали, что "русские гости и северокорейцы обливались слезами", другие — что "Ким рыдал над гробами солдат, которых он послал на смерть в путинской войне". Третьи в красках описывали, что солдат отправили в Россию "в обмен на валюту и нефть". Четвертые потешались, что для северокорейских военных отправиться на фронт было "в любом случае лучше, чем оставаться в стране".И все хором бросились злорадно рассказывать об "ужасных потерях", которые северокорейцы понесли в Курской области. Но вышло так, что методичка была разослана без цифр, и тут уж пошла гулять губерния кто во что горазд. Кто-то процитировал железобетонные и стопроцентные данные Минобороны Великобритании, где лично посчитали каждый труп и вынесли вердикт: 6000 убитых, то есть ровно половина всех отправленных. Точно-точно, честно-честно. Другие процитировали не менее надежный источник — украинских военных — и сделали свою ставку: 11 000 погибших. Звучит несравнимо лучше, чем 6000. Кто-то "нарисовал" 5000, а самые совестливые привели данные южнокорейской разведки: 600 убитых, 4700 раненых. То, что цифры отличаются в десять раз, — какая разница? Главное — данные официальные, можно верить.Но основной вывод заключался в том, что северокорейская "боевая командировка" — только начало и это для Запада очень-очень плохо.И вот тут они попали в точку.С самого начала СВО Северная Корея постоянно наращивала поставки боеприпасов и разнообразных боевых систем в Россию: начиная с дальнобойных орудий "Коксан" и заканчивая РСЗО и минометами. Западные разведки истекают ядом, сообщая, что в нашей армии нашли свое уважаемое и полезное место такие интересные штуки, как северокорейские баллистические ракеты KN-23, а укрепы ВСУ помогает успешно разматывать малогабаритная 107-миллиметровая РСЗО "Тип-75". КНДР отправила нам на помощь несколько тысяч своих граждан, отдавая себе отчет, что обратно вернутся не все.Но, несмотря на потери, Северная Корея получила от участия в конфликте на стороне России очень много.Самое главное — бесценный боевой опыт, причем полученный в жесточайших прямых боевых действиях против страны, полностью обученной, вооруженной и управляемой по стандартам НАТО. Такой практики в Азии больше нет ни у кого (включая Китай). Уникальность навыков усиливается тем, что в рамках конфликта на Украине сейчас "отрабатывается" война нового типа — с широким применением высоких технологий и беспилотных систем. По мнению западных военных экспертов, участие в "войне будущего" сэкономило КНДР в развитии вооруженных сил 30-50 лет.Во-вторых, СВО и "курская командировка" кардинально подстегнули развитие северокорейского ВПК — сейчас идут ускоренное обобщение, адаптация и внедрение полученных знаний. С учетом политической воли, трудолюбия и гибкости северокорейских товарищей этот процесс будет гарантированно очень быстрым, и уже сейчас язвительный тон западных господ сильно меняется. Южная Корея вообще бьется в падучей, а, например, спецпосланник Трампа Келлог признался, что он опасается, якобы на Украине может появиться больше северокорейских войск, а ВС России могут оказаться в КНДР и тогда у Южной Кореи будут большие проблемы: "Вы действительно хотите этого? Я думаю, никто этого не хочет".Но главное, почему занервничали наши недруги: они надеялись, что все "братские страны" отправят нам караваны озабоченностей и призывов к миру, а в итоге у нас появился союзник не на словах, а на деле, чьи полуторамиллионная армия и развитый ВПК — серьезные аргументы. Согласно последним официальным договоренностям, в Курскую область из КНДР для разминирования и восстановления будут направлены 1000 саперов и 5000 военных строителей. Западные источники утверждают, что также готовится 25-тысячный "десант" для сборки дронов и обучения беспилотным технологиям. Укроресурсы ноют, что также в КНДР планируется разворачивание производства последней модели "Гераней", что позволит быстро нарастить их применение до 3000 в сутки, а это — фактически обнуление украинской ПВО и установление "беспилотной блокады" оставшейся территории Украины. Некоторые источники заявляют, что в КНДР также планируют следующую "командировку" в зону СВО, но уже "на стероидах".Северокорейская песня "Встанем" оканчивается строчкой на русском языке: "Встанем: герои России останутся в наших сердцах — до конца". И это — не просто слова, а святое обещание и взаимное обязательство, скрепленное по-настоящему братской кровью.

https://ria.ru/20250619/posol-2024057780.html

https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html

https://ria.ru/20250605/zapad-2020930639.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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россия, кндр (северная корея), курская область, вооруженные силы украины, нато, аналитика