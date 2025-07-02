https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html

Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове

Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове - РИА Новости, 02.07.2025

Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:34:00+03:00

2025-07-02T19:34:00+03:00

2025-07-02T20:26:00+03:00

нато

россия

мария захарова

сергей лавров

марк рютте

в мире

иисус христос

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе."Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", - сказала она.Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове."Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова", - сказал он в интервью Fox News.

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026765914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нато, россия, мария захарова, сергей лавров, марк рютте, в мире, иисус христос