https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове - РИА Новости, 02.07.2025
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:34:00+03:00
2025-07-02T19:34:00+03:00
2025-07-02T20:26:00+03:00
нато
россия
мария захарова
сергей лавров
марк рютте
в мире
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе."Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", - сказала она.Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове."Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова", - сказал он в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026765914.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, мария захарова, сергей лавров, марк рютте, в мире, иисус христос
НАТО, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марк Рютте, В мире, Иисус Христос
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
Захарова: не зря Лавров столько работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе