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Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове - РИА Новости, 02.07.2025
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19:34 02.07.2025 (обновлено: 20:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове - РИА Новости, 02.07.2025
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:34:00+03:00
2025-07-02T20:26:00+03:00
нато
россия
мария захарова
сергей лавров
марк рютте
в мире
иисус христос
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе."Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", - сказала она.Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове."Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова", - сказал он в интервью Fox News.
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нато, россия, мария захарова, сергей лавров, марк рютте, в мире, иисус христос
НАТО, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марк Рютте, В мире, Иисус Христос
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове

Захарова: не зря Лавров столько работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывание Генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД РФ Сергее Лаврове, заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе.
«
"Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", - сказала она.
Ранее в среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове.
"Он является министром в России, я думаю, с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего, ничего полезного из его уст не вышло. Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова", - сказал он в интервью Fox News.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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НАТОРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМарк РюттеВ миреИисус Христос
 
 
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