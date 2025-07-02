https://ria.ru/20250702/zaharova-2026767469.html

Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком

Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком - РИА Новости, 02.07.2025

Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения "Лукойла" Ахмеда Гаджиева. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:07:00+03:00

2025-07-02T16:07:00+03:00

2025-07-02T16:07:00+03:00

россия

екатеринбург

азербайджан

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

лукойл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026760078_0:56:700:450_1920x0_80_0_0_451e0fdde41144876132a7058d30b778.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения "Лукойла" Ахмеда Гаджиева. "Я видела это на каких-то ресурсах: на азербайджанских ресурсах, наши тут же какие-то подхватили. Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет. Не то что позиции, назначенного человека, а уж тем более всего остального... Классический фейк", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/vasilchenko-2026758916.html

https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html

россия

екатеринбург

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, екатеринбург, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), лукойл, происшествия