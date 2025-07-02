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Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком - РИА Новости, 02.07.2025
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16:07 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026767469.html
Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком
Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком - РИА Новости, 02.07.2025
Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения "Лукойла" Ахмеда Гаджиева. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:07:00+03:00
2025-07-02T16:07:00+03:00
россия
екатеринбург
азербайджан
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
лукойл
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения "Лукойла" Ахмеда Гаджиева. "Я видела это на каких-то ресурсах: на азербайджанских ресурсах, наши тут же какие-то подхватили. Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет. Не то что позиции, назначенного человека, а уж тем более всего остального... Классический фейк", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250702/vasilchenko-2026758916.html
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россия, екатеринбург, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), лукойл, происшествия
Россия, Екатеринбург, Азербайджан, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), ЛУКОЙЛ, Происшествия
Захарова назвала сообщения о задержании главы уральского "Лукойла" фейком

Захарова назвала сообщения о задержании Гаджиева фейком

© Фото : соцсетиАхмед Гаджиев
Ахмед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : соцсети
Ахмед Гаджиев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения "Лукойла" Ахмеда Гаджиева.
"Я видела это на каких-то ресурсах: на азербайджанских ресурсах, наши тут же какие-то подхватили. Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет. Не то что позиции, назначенного человека, а уж тем более всего остального... Классический фейк", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Телебашня и здание государственной телекомпании в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 15:37
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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РоссияЕкатеринбургАзербайджанМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)ЛУКОЙЛПроисшествия
 
 
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