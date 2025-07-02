https://ria.ru/20250702/vzryvy-2026837964.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:23:00+03:00
2025-07-02T23:23:00+03:00
2025-07-02T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве действует воздушная тревога с 22.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы