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На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 02.07.2025
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06:05 02.07.2025 (обновлено: 08:31 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/vzryv-2026648360.html
На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв
На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 02.07.2025
На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает РИА Новости, 02.07.2025
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2025-07-02T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает офис шерифа округа."Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона... Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть. Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра - ред.)", - сообщает офис шерифа в соцсетях.Согласно заявлению, причина взрыва пока неизвестна.
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Взрыв на складе с фейерверками в округе Йоло в Калифорнии
Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает офис шерифа округа. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, с моментом взрыва.
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в мире, калифорния, мэдисон
В мире, Калифорния, Мэдисон
На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв

На складе фейерверков на севере Калифорнии прогремел мощный взрыв

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает офис шерифа округа.
"Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона... Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть. Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра - ред.)", - сообщает офис шерифа в соцсетях.
Согласно заявлению, причина взрыва пока неизвестна.
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