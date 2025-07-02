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На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв

На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 02.07.2025

На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T06:05:00+03:00

2025-07-02T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает офис шерифа округа."Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона... Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть. Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра - ред.)", - сообщает офис шерифа в соцсетях.Согласно заявлению, причина взрыва пока неизвестна.

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Взрыв на складе с фейерверками в округе Йоло в Калифорнии Мощный взрыв произошел на складе с фейерверками в округе Йоло в северной части американского штата Калифорния, начался пожар, объявлена зона эвакуации, сообщает офис шерифа округа. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, с моментом взрыва. 2025-07-02T06:05 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, калифорния, мэдисон