https://ria.ru/20250702/vypusknitsa-2026698580.html

Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в MAX

Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в MAX - РИА Новости, 02.07.2025

Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ школьнице предложили стажировку в MAX

Московской школьнице Надежде Яшмолкиной, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX, сообщили РИА РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:12:00+03:00

2025-07-02T12:12:00+03:00

2025-07-02T21:50:00+03:00

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московской школьнице Надежде Яшмолкиной, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX, сообщили РИА Новости в компании. "Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX", — говорится в релизе.Школьница познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностях для развития в IT-сфере с помощью проектов VK Education. Сотрудники поделились с Яшмолкиной опытом и рассказали, как присоединились к команде VK после учебы на совместных программах с вузами.По словам вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, выпускницу пригласили на стажировку из-за ее интереса к сфере IT. Она сказала, что любому человеку нужен перерыв после сдачи ЕГЭ, поэтому Яшмолкина может принять участие в работе над платформой и следующим летом.Выпускница, в свою очередь, отметила, что рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с работой корпорации и задать вопросы профессионалам IT-индустрии. Яшмолкина сдала ЕГЭ-2025 на максимальные баллы, написав единый госэкзамен по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна для скачивания в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

https://ria.ru/20250701/pensionerka-2026580538.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)