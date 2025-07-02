https://ria.ru/20250702/vypuskniki-2026726937.html

Выпускники, исполнившие гимн Украины в Тольятти, раскаялись

Выпускники, исполнившие гимн Украины в Тольятти, раскаялись - РИА Новости, 02.07.2025

Выпускники, исполнившие гимн Украины в Тольятти, раскаялись

Выпускники, исполнившие песню про Степана Бандеру и гимн Украины в Тольятти, глубоко раскаялись и сожалеют о своем безответственном поступке, сообщила... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:53:00+03:00

2025-07-02T13:53:00+03:00

2025-07-02T17:45:00+03:00

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САМАРА, 2 июл — РИА Новости. Выпускники, исполнившие песню про Степана Бандеру и гимн Украины в Тольятти, глубоко раскаялись и сожалеют о своем безответственном поступке, сообщила Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских Святых на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного в Тольятти подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина — мати" и гимн Украины. В СУ СК России по Самарской области сообщили, что после публикации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Следователи установили семерых участников инцидента. Ими оказались выпускники от 17 до 18 лет одного из образовательных учреждений Тольятти. С ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза.В тольяттинской гимназии сообщили, что педагоги, ученики и родители "со скорбью" узнали о шокирующем поступке выпускника 11-го класса, который он совершил 25 июня после выпускного вечера в парке Победы. В образовательном учреждении отметили, что семь их выпускников нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью без сопровождения родителей. Также подростки проигнорировали указание администрации школы, по которому родители должны были довести выпускников до дома после завершения праздничного мероприятия.В гимназии отметили, что одна из выпускниц записала видеоселфи для своего Telegram-канала и опубликовала его. Со слов выпускников, находившихся в парке, сначала они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и которую они почти не слышали. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, включая гимн России и "Матушка-земля"."Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь", — отметили в гимназии.В образовательном учреждении уточнили, что за 30 лет их существования ни один ученик не был привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности. С начала СВО ученики и педагоги ведут волонтерскую деятельность, также дети изготавливают окопные свечи и плетут защитные сети для военнослужащих, добавили в гимназии.

https://ria.ru/20250702/kuzbass-2026676266.html

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тольятти, россия, происшествия