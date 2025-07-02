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Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки блокировать аэропорт - РИА Новости, 02.07.2025
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00:14 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vuchich-2026634441.html
Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки блокировать аэропорт
Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки блокировать аэропорт - РИА Новости, 02.07.2025
Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки блокировать аэропорт
Президент Сербии Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:14:00+03:00
2025-07-02T00:14:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
никола тесла
ивица дачич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру. Протестующие восемь месяцев в Сербии студенты и сторонники оппозиции обсуждают в соцсетях перекрытие трасс к аэропорту "Никола Тесла" в Белграде и блокаду работы воздушной гавани. "Никогда вы не займете аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (блокировать - ред.). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят", - сказал Вучич вечером во вторник, позвонив в эфир телеканала Informer. Днем в понедельник оппоненты властей призвали сторонников в соцсетях перекрывать движение транспорта на разных участках в столице, уходя при появлении полиции и не вступая в столкновения. Во вторник они блокировали несколько транспортных развязок в Белграде, Нови-Саде, Чачаке, Рашке и других городах страны. СМИ сообщали о мелких инцидентах при попытке других граждан проехать и о словесных перепалках с демонстрантами. МВД не выступило с официальным сообщением до окончания дня. В соцсетях студенты указывают, что не остановятся до выполнения властями их требований. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где, по данным МВД, собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".
https://ria.ru/20250701/serbiya-2026488926.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, никола тесла, ивица дачич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Никола Тесла, Ивица Дачич, Беспорядки в Белграде
Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки блокировать аэропорт

Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать аэропорт

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Протестующие восемь месяцев в Сербии студенты и сторонники оппозиции обсуждают в соцсетях перекрытие трасс к аэропорту "Никола Тесла" в Белграде и блокаду работы воздушной гавани.
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"Никогда вы не займете аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (блокировать - ред.). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят", - сказал Вучич вечером во вторник, позвонив в эфир телеканала Informer.
Днем в понедельник оппоненты властей призвали сторонников в соцсетях перекрывать движение транспорта на разных участках в столице, уходя при появлении полиции и не вступая в столкновения.
Во вторник они блокировали несколько транспортных развязок в Белграде, Нови-Саде, Чачаке, Рашке и других городах страны. СМИ сообщали о мелких инцидентах при попытке других граждан проехать и о словесных перепалках с демонстрантами. МВД не выступило с официальным сообщением до окончания дня.
В соцсетях студенты указывают, что не остановятся до выполнения властями их требований.
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В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где, по данным МВД, собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты.
Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".
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В миреСербияБелград (город)Александр ВучичНикола ТеслаИвица ДачичБеспорядки в Белграде
 
 
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