https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html

Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом

Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом - РИА Новости, 02.07.2025

Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом

Занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ, которые при контакте поражают кожу РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:54:00+03:00

2025-07-02T23:54:00+03:00

2025-07-02T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ, которые при контакте поражают кожу и дыхательные пути, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль". "Беспилотник гасится системой "РЭБ" или сбивается... они специально обмазаны химическими элементами, которые поражают кожу и дыхательные пути. FPV-дроны находили", - рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия