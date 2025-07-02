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Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом
Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом - РИА Новости, 02.07.2025
Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом
Занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ, которые при контакте поражают кожу РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:54:00+03:00
2025-07-02T23:54:00+03:00
2025-07-02T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ, которые при контакте поражают кожу и дыхательные пути, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль". "Беспилотник гасится системой "РЭБ" или сбивается... они специально обмазаны химическими элементами, которые поражают кожу и дыхательные пути. FPV-дроны находили", - рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html
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курская область, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Под Курском саперы столкнулись с БПЛА ВСУ, обработанными ядовитым веществом
Саперы под Курском столкнулись с обработанными токсичным веществом дронами ВСУ