https://ria.ru/20250702/vsu-2026831691.html

Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии

Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 02.07.2025

Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии

Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:09:00+03:00

2025-07-02T22:09:00+03:00

2025-07-02T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы Швейцарской Конфедерации. "Что касается ВСУ, то они остаются в обороне. Расширяя использование БПЛА, они препятствуют быстрому продвижению России. Однако потери территории и дезертирство еще больше возрастут (в 2025 году – ред.). Кроме того, персонала не хватает и он пожилой. Несмотря ни на что, масштабный крах украинской обороны кажется маловероятным в 2025 году", - сказано в документе. Швейцарские спецслужбы считают маловероятным мирное соглашение в 2025 году, но считают возможным прекращение огня. "Такое прекращение огня было бы хрупким и могло бы быть быстро нарушено как Россией, так и Украиной. Таким образом, продолжение войны остается наиболее вероятным базовым сценарием, возможно, в менее интенсивной форме, чем в течение последних трех лет, или в форме замороженного конфликта", - добавляется в докладе. Швейцарские спецслужбы также считают, что у России достаточно ресурсов для продолжения перевооружения. "Членство Украины в НАТО в ближайшие годы крайне маловероятно, и западные гарантии безопасности для Украины будут явно слабее, чем те, которые предоставляются государствам-членам НАТО", - подчеркивается в документе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250629/vsu-2026090675.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины