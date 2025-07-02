Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии
Швейцарская разведка: дезертирство в ВСУ в 2025 году возрастет еще больше
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы Швейцарской Конфедерации.
"Что касается ВСУ, то они остаются в обороне. Расширяя использование БПЛА, они препятствуют быстрому продвижению России. Однако потери территории и дезертирство еще больше возрастут (в 2025 году – ред.). Кроме того, персонала не хватает и он пожилой. Несмотря ни на что, масштабный крах украинской обороны кажется маловероятным в 2025 году", - сказано в документе.
Швейцарские спецслужбы считают маловероятным мирное соглашение в 2025 году, но считают возможным прекращение огня.
"Такое прекращение огня было бы хрупким и могло бы быть быстро нарушено как Россией, так и Украиной. Таким образом, продолжение войны остается наиболее вероятным базовым сценарием, возможно, в менее интенсивной форме, чем в течение последних трех лет, или в форме замороженного конфликта", - добавляется в докладе.
Швейцарские спецслужбы также считают, что у России достаточно ресурсов для продолжения перевооружения.
"Членство Украины в НАТО в ближайшие годы крайне маловероятно, и западные гарантии безопасности для Украины будут явно слабее, чем те, которые предоставляются государствам-членам НАТО", - подчеркивается в документе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.