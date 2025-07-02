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Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vsu-2026831691.html
Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии
Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 02.07.2025
Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии
Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:09:00+03:00
2025-07-02T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
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нато
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы Швейцарской Конфедерации. "Что касается ВСУ, то они остаются в обороне. Расширяя использование БПЛА, они препятствуют быстрому продвижению России. Однако потери территории и дезертирство еще больше возрастут (в 2025 году – ред.). Кроме того, персонала не хватает и он пожилой. Несмотря ни на что, масштабный крах украинской обороны кажется маловероятным в 2025 году", - сказано в документе. Швейцарские спецслужбы считают маловероятным мирное соглашение в 2025 году, но считают возможным прекращение огня. "Такое прекращение огня было бы хрупким и могло бы быть быстро нарушено как Россией, так и Украиной. Таким образом, продолжение войны остается наиболее вероятным базовым сценарием, возможно, в менее интенсивной форме, чем в течение последних трех лет, или в форме замороженного конфликта", - добавляется в докладе. Швейцарские спецслужбы также считают, что у России достаточно ресурсов для продолжения перевооружения. "Членство Украины в НАТО в ближайшие годы крайне маловероятно, и западные гарантии безопасности для Украины будут явно слабее, чем те, которые предоставляются государствам-членам НАТО", - подчеркивается в документе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в украинской армии

Швейцарская разведка: дезертирство в ВСУ в 2025 году возрастет еще больше

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии в 2025 году еще больше возрастет, а Киев продолжит терять территории, говорится в докладе разведывательной службы Швейцарской Конфедерации.
"Что касается ВСУ, то они остаются в обороне. Расширяя использование БПЛА, они препятствуют быстрому продвижению России. Однако потери территории и дезертирство еще больше возрастут (в 2025 году – ред.). Кроме того, персонала не хватает и он пожилой. Несмотря ни на что, масштабный крах украинской обороны кажется маловероятным в 2025 году", - сказано в документе.
Швейцарские спецслужбы считают маловероятным мирное соглашение в 2025 году, но считают возможным прекращение огня.
"Такое прекращение огня было бы хрупким и могло бы быть быстро нарушено как Россией, так и Украиной. Таким образом, продолжение войны остается наиболее вероятным базовым сценарием, возможно, в менее интенсивной форме, чем в течение последних трех лет, или в форме замороженного конфликта", - добавляется в докладе.
Швейцарские спецслужбы также считают, что у России достаточно ресурсов для продолжения перевооружения.
"Членство Украины в НАТО в ближайшие годы крайне маловероятно, и западные гарантии безопасности для Украины будут явно слабее, чем те, которые предоставляются государствам-членам НАТО", - подчеркивается в документе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
ВСУ массово записывают погибших в Сумской области в дезертиры
29 июня, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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