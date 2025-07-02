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Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild - РИА Новости, 02.07.2025
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16:37 02.07.2025 (обновлено: 17:25 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/vsu-2026773926.html
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild - РИА Новости, 02.07.2025
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
В ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:37:00+03:00
2025-07-02T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов, пишет немецкая газета Bild. "Украинских запасов боеприпасов хватит до конца лета", — заявил изданию военный эксперт Карло Масала.По его словам, все поставки систем вооружения критически важны для украинской обороны."Может возникнуть критическая нехватка до тех пор, пока Европа не попытается ее как-то восполнить", — подчеркнул эксперт. Издание отмечает, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия слишком сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026741271.html
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украина, киев, сша, германия
Украина, Киев, США, Германия
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild

Bild: Украине хватит боеприпасов до конца лета, после чего ситуация обострится

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ
Танки ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов, пишет немецкая газета Bild.
"Украинских запасов боеприпасов хватит до конца лета", — заявил изданию военный эксперт Карло Масала.
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По его словам, все поставки систем вооружения критически важны для украинской обороны.
«
"Может возникнуть критическая нехватка до тех пор, пока Европа не попытается ее как-то восполнить", — подчеркнул эксперт.
Издание отмечает, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.
Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия слишком сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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