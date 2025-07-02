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Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild - РИА Новости, 02.07.2025
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
В ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:37:00+03:00
2025-07-02T16:37:00+03:00
2025-07-02T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов, пишет немецкая газета Bild. "Украинских запасов боеприпасов хватит до конца лета", — заявил изданию военный эксперт Карло Масала.По его словам, все поставки систем вооружения критически важны для украинской обороны."Может возникнуть критическая нехватка до тех пор, пока Европа не попытается ее как-то восполнить", — подчеркнул эксперт. Издание отмечает, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Украине зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия слишком сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026741271.html
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украина, киев, сша, германия
Украина, Киев, США, Германия
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
Bild: Украине хватит боеприпасов до конца лета, после чего ситуация обострится