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СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом

СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом - РИА Новости, 02.07.2025

СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом

СБУ заявила, что комбат ВСУ и четверо его подчиненных в Одесской области за деньги фиктивно оформляли военнообязанных к себе на службу, а также торговали... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:51:00+03:00

2025-07-02T14:51:00+03:00

2025-07-02T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что комбат ВСУ и четверо его подчиненных в Одесской области за деньги фиктивно оформляли военнообязанных к себе на службу, а также торговали казенным топливом и поддельными удостоверениями участников боевых действий. "СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое... разворовало почти 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов – ред.)… Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и горючее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что бывшему командиру батальона, а также действующему заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику состава горюче-смазочных материалов и командиру роты предъявлено обвинение. Все фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в СБУ.

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