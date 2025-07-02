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СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом - РИА Новости, 02.07.2025
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14:51 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vsu-2026747153.html
СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом
СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом - РИА Новости, 02.07.2025
СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом
СБУ заявила, что комбат ВСУ и четверо его подчиненных в Одесской области за деньги фиктивно оформляли военнообязанных к себе на службу, а также торговали... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:51:00+03:00
2025-07-02T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что комбат ВСУ и четверо его подчиненных в Одесской области за деньги фиктивно оформляли военнообязанных к себе на службу, а также торговали казенным топливом и поддельными удостоверениями участников боевых действий. "СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое... разворовало почти 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов – ред.)… Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и горючее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что бывшему командиру батальона, а также действующему заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику состава горюче-смазочных материалов и командиру роты предъявлено обвинение. Все фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в СБУ.
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в мире, одесская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ обвинила комбата ВСУ в торговле казенным топливом

СБУ обвинила комбата ВСУ и его подчиненных в торговле казенным топливом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что комбат ВСУ и четверо его подчиненных в Одесской области за деньги фиктивно оформляли военнообязанных к себе на службу, а также торговали казенным топливом и поддельными удостоверениями участников боевых действий.
"СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое... разворовало почти 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов – ред.)… Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и горючее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Отмечается, что бывшему командиру батальона, а также действующему заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику состава горюче-смазочных материалов и командиру роты предъявлено обвинение. Все фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в СБУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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