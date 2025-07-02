https://ria.ru/20250702/vsu-2026723780.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 02.07.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и одного полка в районах семи населённых пунктов в Харьковской области,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:43:00+03:00

2025-07-02T13:43:00+03:00

2025-07-02T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и одного полка в районах семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Песчаное, Благодатовка, Ковшаровка и Березовка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины