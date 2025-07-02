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В Донбассе украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие - РИА Новости, 02.07.2025
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12:15 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vsu-2026699433.html
В Донбассе украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие
В Донбассе украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие - РИА Новости, 02.07.2025
В Донбассе украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие
Украинский военнослужащий в Донбассе продавал украденное из части оружие, общая стоимость похищенного превысила 1,7 миллиона гривен (40,7 тысячи долларов),... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:15:00+03:00
2025-07-02T12:15:00+03:00
донбасс
украина
донецкая область
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский военнослужащий в Донбассе продавал украденное из части оружие, общая стоимость похищенного превысила 1,7 миллиона гривен (40,7 тысячи долларов), сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины. "В Донецкой области (в подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) ГБР задержало военнослужащего, который пытался продать оружие более чем на 1,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, подозреваемый в апреле через соцсети нашел клиента и обменял украденные в части 26 гранат и девять гранатометов на дрон, который впоследствии продал. Задержали его при попытке продать еще девять гранат и три гранатомета. "Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026682932.html
донбасс
украина
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донбасс, украина, донецкая область
Донбасс, Украина, Донецкая область
В Донбассе украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие

ГБР Украины: украинский военнослужащий продавал украденное из части оружие

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский военнослужащий в Донбассе продавал украденное из части оружие, общая стоимость похищенного превысила 1,7 миллиона гривен (40,7 тысячи долларов), сообщает госбюро расследований (ГБР) Украины.
Донецкой области (в подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) ГБР задержало военнослужащего, который пытался продать оружие более чем на 1,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, подозреваемый в апреле через соцсети нашел клиента и обменял украденные в части 26 гранат и девять гранатометов на дрон, который впоследствии продал. Задержали его при попытке продать еще девять гранат и три гранатомета. "Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон", - добавили в ведомстве.
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