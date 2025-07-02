https://ria.ru/20250702/vsu-2026692121.html

При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки

При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки - РИА Новости, 02.07.2025

При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки

Семь человек пострадали в Херсонской области от агрессии украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:41:00+03:00

2025-07-02T11:41:00+03:00

2025-07-02T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026692891_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_248e492d8f5a30e5171328a9d4014855.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали в Херсонской области от агрессии украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, в Верхнем Рогачике ранена женщина 1972 года рождения, в Великих Копанях - мужчина 1955 года рождения, в Алешках ранены четыре человека. Все они госпитализированы. "В селе Виноградово дрон сбросил боеприпас на жилой дом. Пострадал мужчина, владелец дома. Обстрел противника повредил ЛЭП в Великолепетихском округе. Без света остались семь сел, в четырех из них свет уже восстановлен. Ремонт продолжается", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250416/obstrel-2011498250.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия