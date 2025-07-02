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При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 02.07.2025 (обновлено: 11:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/vsu-2026692121.html
При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки
При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки - РИА Новости, 02.07.2025
При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки
Семь человек пострадали в Херсонской области от агрессии украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:41:00+03:00
2025-07-02T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали в Херсонской области от агрессии украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, в Верхнем Рогачике ранена женщина 1972 года рождения, в Великих Копанях - мужчина 1955 года рождения, в Алешках ранены четыре человека. Все они госпитализированы. "В селе Виноградово дрон сбросил боеприпас на жилой дом. Пострадал мужчина, владелец дома. Обстрел противника повредил ЛЭП в Великолепетихском округе. Без света остались семь сел, в четырех из них свет уже восстановлен. Ремонт продолжается", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250416/obstrel-2011498250.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах Херсонской области пострадали семь человек за сутки

Сальдо: 7 человек пострадали в Херсонской области за сутки из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали в Херсонской области от агрессии украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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16 апреля, 08:12
В частности, по его словам, в Верхнем Рогачике ранена женщина 1972 года рождения, в Великих Копанях - мужчина 1955 года рождения, в Алешках ранены четыре человека. Все они госпитализированы.
"В селе Виноградово дрон сбросил боеприпас на жилой дом. Пострадал мужчина, владелец дома. Обстрел противника повредил ЛЭП в Великолепетихском округе. Без света остались семь сел, в четырех из них свет уже восстановлен. Ремонт продолжается", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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