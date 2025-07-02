https://ria.ru/20250702/vsu-2026686116.html

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.07.2025

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:14:00+03:00

2025-07-02T11:14:00+03:00

2025-07-02T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 76 боеприпасов и зафиксированы атаки 44 беспилотниками, из них сбиты 27 дронов. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, промышленном предприятии, коммерческом объекте, административном здании, памятнике и 4 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка и Козинка в ходе 6 обстрелов выпущен 21 боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 33 боеприпасов и атакам 9 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 5 беспилотников, в результате детонации дрона пострадала женщина. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу 5 снарядами и атаке одного беспилотника. В Валуйском округе три села подверглись атакам 4 беспилотников. В Волоконовском районе по двум хуторам выпущено 6 боеприпасов. Над Ракитянским районом сбиты 2 дрона. В Шебекинском округе по шести населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 21 беспилотником. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, происшествия