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Попавший в плен боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаваться

Попавший в плен боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаваться - РИА Новости, 02.07.2025

Попавший в плен боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаваться

Попавший в плен украинский военнослужащий Андрей Гавлецкий призвал следовать его примеру, чтобы сохранить жизнь. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Попавший в плен украинский военнослужащий Андрей Гавлецкий призвал следовать его примеру, чтобы сохранить жизнь. "Все, кто меня слышит сейчас, не теряйте свои жизни. По возможности сдавайтесь в плен", - сказал он. По словам Гавлецкого, начальник медицинской службы его батальона решил отправить подчиненного эвакуировать раненых с позиций в Сумской области, которые уже занимали российские войска, так он оказался в плену военнослужащих группировки войск "Север". "Нам поступило задание в Юнаковке забрать троих трехсотых. Оказалось, что там уже находились на этой точке российские военнослужащие. Нам об этом не было известно. По нам начали работать, мы выбежали с машины, начали прятаться по кустам, спрятались в подвале. После чего вышли из подвала, сдались в плен", - поведал он.

https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html

сумская область

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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины