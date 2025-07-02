https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html

Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области

Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025

Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области

Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:16:00+03:00

2025-07-02T08:16:00+03:00

2025-07-02T08:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебрасывает дополнительные резервные подразделения на сумское направление в попытке вернуть потерянные позиции, о которых ранее не было доложено высшему командованию", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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