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Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:16:00+03:00
2025-07-02T08:16:00+03:00
2025-07-02T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ перебрасывает дополнительные резервные подразделения на сумское направление в попытке вернуть потерянные позиции, о которых ранее не было доложено высшему командованию", - сказал собеседник агентства.
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Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области при помощи резервов