https://ria.ru/20250702/vrach-2026641734.html

Врач перечислила первые признаки депрессии

Врач перечислила первые признаки депрессии - РИА Новости, 02.07.2025

Врач перечислила первые признаки депрессии

Первыми признаками депрессии являются замкнутость, отстраненность от людей, безразличие к своему внешнему виду и пространству вокруг, отсутствие интереса к... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:08:00+03:00

2025-07-02T03:08:00+03:00

2025-07-02T03:08:00+03:00

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первыми признаками депрессии являются замкнутость, отстраненность от людей, безразличие к своему внешнему виду и пространству вокруг, отсутствие интереса к привычной деятельности, сообщила РИА Новости кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Казарян. Врач уточнила, что с точки зрения медицины и психологии, депрессия является психическим расстройством, которое требует помощи профессионалов. "Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, клиническая картина депрессивного эпизода включает сниженное настроение, утрату интересов и удовольствия, повышенную утомляемость даже при незначительном усилии и сниженную активность", - рассказала Казарян. Специалист добавила, что к другим симптомам депрессии относятся: сниженная способность к сосредоточению и вниманию, сниженные самооценка и чувство уверенности в себе, идеи виновности и уничижения. Также среди них есть мрачное и пессимистическое видение будущего, суицидальные идеи, намерения или действия, нарушенный сон, пониженный аппетит и потеря массы тела. "Также встречаются смешанные или атипичные виды депрессии, такие как тревожная депрессия, доминирующим проявлением которой является повышенная тревожность. Другие виды депрессии с нетипичными симптомами включают в себя следующие признаки: гиперсонливость в течение дня, повышение аппетита и увеличение массы тела, нарушения межличностных отношений, улучшение состояния в утреннее время, лабильность настроения", - уточнила врач. Она пояснила, что у мужчин депрессия чаще проявляется раздражительностью, слабостью, беспокойством, нерешительностью, а также может маскироваться злоупотреблением алкоголем. Различают также экзогенные и эндогенные депрессии, отметила специалист. Экзогенная депрессия является реактивной и возникает в ответ на внешние события и жизненные трудности, а эндогенная имеет внутренние, биологические причины, не связанные с внешними факторами. Врач рассказала, что распознать у себя депрессию не так просто, особенно, если этот недуг не настигал ранее, но вполне возможно заметить изменения в своем состоянии при внимательном, заботливом и осознанном отношении. "Любые изменения в биоритмах, аппетите, настроении, нежелание делать то, что раньше приносило удовольствие, отсутствие сил на привычную деятельность, появление необычных мыслей – эти признаки будут явным сигналом к тому, чтобы обратиться за консультацией к специалисту: клиническому психологу и врачу-психиатру", - сообщила Казарян. По ее словам, легкие реактивные депрессивные состояния можно скорректировать с помощью психологических консультаций, работы с мышлением, более тяжелые формы требуют дополнительного медикаментозного лечения. "Если вы заметили, что ваш близкий стал более подавлен, замкнут, отстранен от людей, неряшлив или безразличен к своему внешнему виду и пространству вокруг, ему стала неинтересна привычная деятельность, хобби и увлечения – эти проявления могут быть также признаками депрессии", - пояснила специалист. Для того, чтобы сохранить отношения и не навредить близкому человеку, необходимо проявлять терпимость, понимание и готовность помочь, не обесценивая его состояние и субъективные переживания, рассказала врач. "Человек должен ощутить, что он не одинок, а также безоценочное принятие от Вас, готовность поддержать без осуждения, помощь в поиске специалиста, потому что депрессия – это не лень и не миф, это болезнь, которая требует лечения", - добавила Казарян.

https://ria.ru/20250228/nauka-2001736805.html

https://ria.ru/20250205/sposob-1997462065.html

https://ria.ru/20250125/ozhirenie-1995422283.html

https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество