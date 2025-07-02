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ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь - РИА Новости, 02.07.2025
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19:47 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/voz-2026814937.html
ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь
ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь - РИА Новости, 02.07.2025
ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:47:00+03:00
2025-07-02T19:47:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. &quot;Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035 году за счет налогов на здравоохранение в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов&quot;, - сказано в документе.По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире. "Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет", - подчеркивают в организации. Добавляется, что в период с 2012 по 2022 год почти в 140 странах были повышены налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%, "что свидетельствует о возможности масштабных изменений".
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воз, в мире, алкоголь
ВОЗ, В мире, Алкоголь
ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь

ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь на 50% к 2035 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
«

"Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035 году за счет налогов на здравоохранение в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов", - сказано в документе.

По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире.
"Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет", - подчеркивают в организации.
Добавляется, что в период с 2012 по 2022 год почти в 140 странах были повышены налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%, "что свидетельствует о возможности масштабных изменений".
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