https://ria.ru/20250702/voz-2026814937.html

ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь

ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь - РИА Новости, 02.07.2025

ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак и алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:47:00+03:00

2025-07-02T19:47:00+03:00

2025-07-02T19:47:00+03:00

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алкоголь

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ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. "Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035 году за счет налогов на здравоохранение в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов", - сказано в документе.По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире. "Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет", - подчеркивают в организации. Добавляется, что в период с 2012 по 2022 год почти в 140 странах были повышены налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%, "что свидетельствует о возможности масштабных изменений".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, в мире, алкоголь