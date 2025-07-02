https://ria.ru/20250702/vklady-2026637137.html
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами - РИА Новости, 02.07.2025
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами
Снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:17:00+03:00
2025-07-02T02:17:00+03:00
2025-07-02T02:17:00+03:00
экономика
гаянэ замалеева
банки.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Она напомнила, что Банк России дал четкий сигнал — если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет плавно снижаться, и к концу года она составит 17-18%. Банки тоже продолжат снижать ставки по депозитам.“Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже нынешние условия вскоре будут выглядеть весьма привлекательными”, — считает аналитик.В этой ситуации у россиян с накоплениями россиянам осталось не так уж много времени для фиксации текущих условий. Наилучшей является лестничная стратегия: разбить средства на несколько депозитов с разными сроками. Это поможет сохранить доходность и иметь свободные деньги в случае очередного изменения ставок, заключила Замалеева.
https://ria.ru/20250608/dokhod-2021578878.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гаянэ замалеева, банки.ру
Экономика, Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами
Аналитик Замалеева посоветовала спешить с размещением денег на вкладах