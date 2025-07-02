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Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами - РИА Новости, 02.07.2025
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02:17 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vklady-2026637137.html
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами - РИА Новости, 02.07.2025
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами
Снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:17:00+03:00
2025-07-02T02:17:00+03:00
экономика
гаянэ замалеева
банки.ру
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Она напомнила, что Банк России дал четкий сигнал — если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет плавно снижаться, и к концу года она составит 17-18%. Банки тоже продолжат снижать ставки по депозитам.“Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже нынешние условия вскоре будут выглядеть весьма привлекательными”, — считает аналитик.В этой ситуации у россиян с накоплениями россиянам осталось не так уж много времени для фиксации текущих условий. Наилучшей является лестничная стратегия: разбить средства на несколько депозитов с разными сроками. Это поможет сохранить доходность и иметь свободные деньги в случае очередного изменения ставок, заключила Замалеева.
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экономика, гаянэ замалеева, банки.ру
Экономика, Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик раскрыла, какой сигнал по вкладам получили россияне с деньгами

Аналитик Замалеева посоветовала спешить с размещением денег на вкладах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Снижение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Она напомнила, что Банк России дал четкий сигнал — если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет плавно снижаться, и к концу года она составит 17-18%. Банки тоже продолжат снижать ставки по депозитам.
«

“Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже нынешние условия вскоре будут выглядеть весьма привлекательными”, — считает аналитик.

В этой ситуации у россиян с накоплениями россиянам осталось не так уж много времени для фиксации текущих условий. Наилучшей является лестничная стратегия: разбить средства на несколько депозитов с разными сроками. Это поможет сохранить доходность и иметь свободные деньги в случае очередного изменения ставок, заключила Замалеева.
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ЭкономикаГаянэ ЗамалееваБанки.ру
 
 
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