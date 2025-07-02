Рейтинг@Mail.ru
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:04 02.07.2025 (обновлено: 06:08 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/vezd-2026643710.html
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию - РИА Новости, 02.07.2025
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию
У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:04:00+03:00
2025-07-02T06:08:00+03:00
шоубиз
россия
оля полякова (певица)
людмила гурченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583601471_0:206:1915:1283_1920x0_80_0_0_48c430b19472e5851ad638c00da9ba8a.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Оля Полякова украинская певица, телеведущая и актриса. В начале карьеры выпустила совместные песни с группой "Чай вдвоем" и Людмилой Гурченко. Прославилась благодаря трекам "#Шлёпки", "Russian Style". "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства. Артистка после начала СВО раскритиковала спецоперацию и заняла проукраинскую позицию. Так, Полякова, согласно ее странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в 2024 году выступала с концертом перед ВСУ, а также отправляла им гумпомощь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html
https://ria.ru/20250529/brezhneva-2019814511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583601471_0:27:1915:1463_1920x0_80_0_0_21a58f02c108d2d905addf66164379b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оля полякова (певица), людмила гурченко, вооруженные силы украины
Шоубиз, Россия, Оля Полякова (певица), Людмила Гурченко, Вооруженные силы Украины
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию

У украинской певицы Оли Поляковой могут быть трудности со въездом в Россию

© Фото : @polyakovamusicОля Полякова
Оля Полякова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : @polyakovamusic
Оля Полякова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Оля Полякова украинская певица, телеведущая и актриса. В начале карьеры выпустила совместные песни с группой "Чай вдвоем" и Людмилой Гурченко. Прославилась благодаря трекам "#Шлёпки", "Russian Style".
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тестя Прилучного объявили в международный розыск
19 июня, 05:11
"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.
Артистка после начала СВО раскритиковала спецоперацию и заняла проукраинскую позицию. Так, Полякова, согласно ее странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в 2024 году выступала с концертом перед ВСУ, а также отправляла им гумпомощь.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вера Брежнева на фестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вера Брежнева шокировала поклонников новым образом
29 мая, 19:20
 
ШоубизРоссияОля Полякова (певица)Людмила ГурченкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала