https://ria.ru/20250702/vezd-2026643710.html

У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию

У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию - РИА Новости, 02.07.2025

У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию

У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T04:04:00+03:00

2025-07-02T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Оля Полякова украинская певица, телеведущая и актриса. В начале карьеры выпустила совместные песни с группой "Чай вдвоем" и Людмилой Гурченко. Прославилась благодаря трекам "#Шлёпки", "Russian Style". "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства. Артистка после начала СВО раскритиковала спецоперацию и заняла проукраинскую позицию. Так, Полякова, согласно ее странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в 2024 году выступала с концертом перед ВСУ, а также отправляла им гумпомощь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html

https://ria.ru/20250529/brezhneva-2019814511.html

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россия, оля полякова (певица), людмила гурченко, вооруженные силы украины