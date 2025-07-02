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У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию - РИА Новости, 02.07.2025
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию
У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T04:04:00+03:00
2025-07-02T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Оля Полякова украинская певица, телеведущая и актриса. В начале карьеры выпустила совместные песни с группой "Чай вдвоем" и Людмилой Гурченко. Прославилась благодаря трекам "#Шлёпки", "Russian Style". "На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства. Артистка после начала СВО раскритиковала спецоперацию и заняла проукраинскую позицию. Так, Полякова, согласно ее странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в 2024 году выступала с концертом перед ВСУ, а также отправляла им гумпомощь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html
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россия, оля полякова (певица), людмила гурченко, вооруженные силы украины
Шоубиз, Россия, Оля Полякова (певица), Людмила Гурченко, Вооруженные силы Украины
У певицы Поляковой могут возникнуть трудности со въездом в Россию
У украинской певицы Оли Поляковой могут быть трудности со въездом в Россию