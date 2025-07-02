https://ria.ru/20250702/ukraina-2026839671.html

Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире

Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире - РИА Новости, 02.07.2025

Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире

Взрывы под Житомиром на Украине произошли на территории двух производственных предприятий, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:45:00+03:00

2025-07-02T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрывы под Житомиром на Украине произошли на территории двух производственных предприятий, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире. "Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия полностью уничтожены", - приводит слова Сокальского агентство УНИАН. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрывов.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html

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