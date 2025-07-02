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Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире
Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире - РИА Новости, 02.07.2025
Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире
Взрывы под Житомиром на Украине произошли на территории двух производственных предприятий, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:45:00+03:00
2025-07-02T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрывы под Житомиром на Украине произошли на территории двух производственных предприятий, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире. "Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия полностью уничтожены", - приводит слова Сокальского агентство УНИАН. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрывов.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
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в мире, житомир, украина
Взрывы прогремели на двух производственных объектах в Житомире
Взрывы прогремели на двух производствах в Житомире, оба предприятия уничтожены
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрывы под Житомиром на Украине произошли на территории двух производственных предприятий, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.
Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире
.
"Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия полностью уничтожены", - приводит слова Сокальского агентство УНИАН.
По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства взрывов.