https://ria.ru/20250702/ukraina-2026838412.html

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Украине

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Ермак обсудил с конгрессменом США помощь Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после сообщений о приостановке Вашингтоном поставок части вооружений Киеву заявил, что обсудил с председателем... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:28:00+03:00

2025-07-02T23:28:00+03:00

2025-07-02T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после сообщений о приостановке Вашингтоном поставок части вооружений Киеву заявил, что обсудил с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом предоставление Украине оборонной помощи. Во вторник о приостановке поставок некоторых боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Провел телефонный разговор с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема - оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны… Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Среди оружия и боеприпасов, поставку которых Киеву ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger, сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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украина, сша, россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков, nbc, politico, министерство обороны сша, в мире