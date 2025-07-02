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На Украине бывшего чиновника Минобороны задержали за хищение средств
На Украине бывшего чиновника Минобороны задержали за хищение средств - РИА Новости, 02.07.2025
На Украине бывшего чиновника Минобороны задержали за хищение средств
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о задержании бывшего чиновника минобороны по подозрению в присвоении 789 тысяч долларов на закупках... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о задержании бывшего чиновника минобороны по подозрению в присвоении 789 тысяч долларов на закупках вооружения для ВСУ. "Разоблачили еще одну схему хищения средств, выделенных на закупку вооружений для Украины. Речь идет о хищении более 33 миллионов гривен (789 тысяч долларов – ред.) при приобретении крупнокалиберных винтовок для ВСУ с марта 2022 по май 2023 года. К организации сделки причастны бывший директор одного из департаментов минобороны и руководитель частного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным спецслужбы, весной 2022 года директор одного из департаментов минобороны и руководитель частного предприятия заключили контракт на поставку 1125 винтовок. Предприниматели отгрузили оборонному ведомству заявленное количество стрелкового оружия, но не в полной комплектации, как предполагалось контрактом. Чиновник минобороны безосновательно согласовал такую поставку. Более того, он не заключил с подрядчиком дополнительное соглашение на уменьшение стоимости вооружения. Затем фигуранты дела присвоили деньги. Задержанным вменяются статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц; "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц". Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине бывшего чиновника Минобороны задержали за хищение средств
Экс-чиновника Минобороны Украины задержали по подозрению в хищении $789 тысяч
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о задержании бывшего чиновника минобороны по подозрению в присвоении 789 тысяч долларов на закупках вооружения для ВСУ.
"Разоблачили еще одну схему хищения средств, выделенных на закупку вооружений для Украины
. Речь идет о хищении более 33 миллионов гривен (789 тысяч долларов – ред.) при приобретении крупнокалиберных винтовок для ВСУ
с марта 2022 по май 2023 года. К организации сделки причастны бывший директор одного из департаментов минобороны и руководитель частного предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ
.
По данным спецслужбы, весной 2022 года директор одного из департаментов минобороны и руководитель частного предприятия заключили контракт на поставку 1125 винтовок. Предприниматели отгрузили оборонному ведомству заявленное количество стрелкового оружия, но не в полной комплектации, как предполагалось контрактом. Чиновник минобороны безосновательно согласовал такую поставку. Более того, он не заключил с подрядчиком дополнительное соглашение на уменьшение стоимости вооружения. Затем фигуранты дела присвоили деньги.
Задержанным вменяются статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц; "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц". Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.