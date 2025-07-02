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В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину

В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину - РИА Новости, 02.07.2025

В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину

Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местную жительницу, причастную к совершению госизмены, сообщает ведомство. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:30:00+03:00

2025-07-02T22:30:00+03:00

2025-07-02T22:31:00+03:00

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местную жительницу, причастную к совершению госизмены, сообщает ведомство. "Установлено, что подозреваемая, действуя умышленно из идеологических побуждений, приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как следует из материалов регионального УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая передавала сотруднику СБУ фотоизображения инфраструктурных объектов оборонного предприятия Нижегородской области, его географические координаты, а также сведения о силах ПВО, обеспечивающих защиту указанного объекта от беспилотников противника. По месту жительства подозреваемой проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие данные ограниченного характера, переданные иностранной стороне. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В настоящее время устанавливаются ее возможные соучастники.

https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html

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