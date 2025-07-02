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В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину - РИА Новости, 02.07.2025
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22:30 02.07.2025 (обновлено: 22:31 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026833684.html
В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину
В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину - РИА Новости, 02.07.2025
В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину
Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местную жительницу, причастную к совершению госизмены, сообщает ведомство. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:30:00+03:00
2025-07-02T22:31:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
украина
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КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местную жительницу, причастную к совершению госизмены, сообщает ведомство. "Установлено, что подозреваемая, действуя умышленно из идеологических побуждений, приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как следует из материалов регионального УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая передавала сотруднику СБУ фотоизображения инфраструктурных объектов оборонного предприятия Нижегородской области, его географические координаты, а также сведения о силах ПВО, обеспечивающих защиту указанного объекта от беспилотников противника. По месту жительства подозреваемой проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие данные ограниченного характера, переданные иностранной стороне. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В настоящее время устанавливаются ее возможные соучастники.
https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html
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происшествия, нижегородская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Нижегородской области ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину

В Нижегородской области задержали подозреваемую в работе на СБУ женщину

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Нижегородской области задержали местную жительницу, причастную к совершению госизмены, сообщает ведомство.
"Установлено, что подозреваемая, действуя умышленно из идеологических побуждений, приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как следует из материалов регионального УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая передавала сотруднику СБУ фотоизображения инфраструктурных объектов оборонного предприятия Нижегородской области, его географические координаты, а также сведения о силах ПВО, обеспечивающих защиту указанного объекта от беспилотников противника.
По месту жительства подозреваемой проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие данные ограниченного характера, переданные иностранной стороне.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В настоящее время устанавливаются ее возможные соучастники.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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