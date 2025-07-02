https://ria.ru/20250702/ukraina-2026832521.html

В Китае сделали мрачный прогноз по конфликту на Украине

В Китае сделали мрачный прогноз по конфликту на Украине - РИА Новости, 02.07.2025

В Китае сделали мрачный прогноз по конфликту на Украине

Приостановка поставок американских ракет Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ и осложнит ситуацию для Украины, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:33:00+03:00

2025-07-02T22:33:00+03:00

2025-07-02T22:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приостановка поставок американских ракет Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ и осложнит ситуацию для Украины, пишет китайское издание NetEase."Приостановка поставок ключевых ракет на Украину окажет значительное влияние на возможности ВСУ, в частности, в области противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов. Поскольку российско-украинский конфликт еще не завершен, этот шаг, несомненно, осложнит ситуацию. В будущем Киеву, возможно, придется искать новые каналы поставок вооружения. Хотя европейские страны, вероятно, продолжат оказывать ему поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный Штатами, остается открытым", — отмечается в материале.Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild ранее сегодня отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, киев, китай, дмитрий песков, вооруженные силы украины, politico, bild