https://ria.ru/20250702/ukraina-2026809577.html

На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина

На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина - РИА Новости, 02.07.2025

На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:05:00+03:00

2025-07-02T19:05:00+03:00

2025-07-02T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

дмитрий песков

министерство обороны сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_416:413:2464:1565_1920x0_80_0_0_11f0bfebbb5fe300f5f878ff3d19dd0c.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на источник."Некоторые поставки уже направлялись на Украину, когда их остановили", — говорится в материале.Как отмечает издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника, решение о приостановке помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в первых числах июля.Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild ранее сегодня отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250702/radio-2026791250.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, министерство обороны сша, россия, вооруженные силы украины