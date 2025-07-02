Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026809577.html
На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина
На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина - РИА Новости, 02.07.2025
На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина
Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:05:00+03:00
2025-07-02T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
министерство обороны сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_416:413:2464:1565_1920x0_80_0_0_11f0bfebbb5fe300f5f878ff3d19dd0c.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на источник."Некоторые поставки уже направлялись на Украину, когда их остановили", — говорится в материале.Как отмечает издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника, решение о приостановке помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в первых числах июля.Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild ранее сегодня отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250702/radio-2026791250.html
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
украина
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_131fd8b7bb5db18575bbaa186757a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, министерство обороны сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Россия, Вооруженные силы Украины
На Западе рассказали, с каким разочарованием столкнулась Украина

FT: США развернули поставки оружия ВСУ на полпути

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на полпути на Украину, передает Financial Times со ссылкой на источник.
"Некоторые поставки уже направлялись на Украину, когда их остановили", — говорится в материале.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине
Вчера, 17:42
Как отмечает издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника, решение о приостановке помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в первых числах июля.
Накануне газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".
Немецкая газета Bild ранее сегодня отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала