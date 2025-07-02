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"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 02.07.2025 (обновлено: 17:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину - РИА Новости, 02.07.2025
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
Системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов и вооружений из США, пишет The Times. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:17:00+03:00
2025-07-02T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
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дмитрий песков
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зрк patriot
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов и вооружений из США, пишет The Times.Издание приводит слова украинского военного аналитика Евгения Дикого, который напоминал, что Украина не производит боеприпасы для Patriot и не сможет этого делать в течение нескольких лет. "Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придется забыть", — предупредил он.Как сообщает издание, у Украины нет альтернативных систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские баллистические ракеты.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026773926.html
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украина, в мире, сша, америка, дмитрий песков, россия, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Америка, Дмитрий Песков, Россия, ЗРК Patriot
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину

Times: системы Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов из США

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов и вооружений из США, пишет The Times.
Издание приводит слова украинского военного аналитика Евгения Дикого, который напоминал, что Украина не производит боеприпасы для Patriot и не сможет этого делать в течение нескольких лет. "Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придется забыть", — предупредил он.
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Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
Вчера, 16:37
Как сообщает издание, у Украины нет альтернативных систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские баллистические ракеты.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШААмерикаДмитрий ПесковРоссияЗРК Patriot
 
 
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