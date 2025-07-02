https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html

"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину

"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину - РИА Новости, 02.07.2025

"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину

Системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов и вооружений из США, пишет The Times. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:17:00+03:00

2025-07-02T17:17:00+03:00

2025-07-02T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут бесполезными без боеприпасов и вооружений из США, пишет The Times.Издание приводит слова украинского военного аналитика Евгения Дикого, который напоминал, что Украина не производит боеприпасы для Patriot и не сможет этого делать в течение нескольких лет. "Если американские поставки прекратятся, Patriot станут не более чем грудой металла — о них придется забыть", — предупредил он.Как сообщает издание, у Украины нет альтернативных систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские баллистические ракеты.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026773926.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026741271.html

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украина, в мире, сша, америка, дмитрий песков, россия, зрк patriot