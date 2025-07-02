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Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 02.07.2025
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16:41 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 02.07.2025
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
Блогер Влад Бумага попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за вопроса президенту России Владимиру Путину, выяснил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:41:00+03:00
2025-07-02T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Блогер Влад Бумага попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за вопроса президенту России Владимиру Путину, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным на сайте, в базу "Миротворца" он внесен в мае за "участие в мероприятиях поддерживающих информационную политику России, распространение российской пропаганды". Там же прикреплена ссылка статью, в которой сообщается, что Бумага на во время "Прямой линии" спросил российского лидера о работе YouTube на территории РФ. Бумага задал вопрос Путину на прямой линии в декабре, он был посвящен замедлению YouTube в России. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дунья миятович, мария захарова, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), обсе
В мире, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Дунья Миятович, Мария Захарова, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ОБСЕ
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"

Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за вопроса Путину

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВлад Бумага
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Влад Бумага. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Блогер Влад Бумага попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за вопроса президенту России Владимиру Путину, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно данным на сайте, в базу "Миротворца" он внесен в мае за "участие в мероприятиях поддерживающих информационную политику России, распространение российской пропаганды". Там же прикреплена ссылка статью, в которой сообщается, что Бумага на во время "Прямой линии" спросил российского лидера о работе YouTube на территории РФ.
Бумага задал вопрос Путину на прямой линии в декабре, он был посвящен замедлению YouTube в России. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДунья МиятовичМария ЗахароваYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОБСЕ
 
 
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