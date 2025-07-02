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Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026771579.html
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 02.07.2025
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара
Артиллерия украинских войск нанесла удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:28:00+03:00
2025-07-02T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
днепр (река)
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Артиллерия украинских войск нанесла удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара. Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей", - сказал Рогов. По его словам, в самом городе было слышно несколько звуков взрывов. Более подробная информация уточняется. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026769830.html
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энергодар, россия, днепр (река), владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Днепр (река), Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара

Рогов: ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Артиллерия украинских войск нанесла удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара. Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей", - сказал Рогов.
По его словам, в самом городе было слышно несколько звуков взрывов. Более подробная информация уточняется.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияДнепр (река)Владимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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