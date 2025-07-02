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Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 02.07.2025
Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара
Артиллерия украинских войск нанесла удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:28:00+03:00
2025-07-02T16:28:00+03:00
2025-07-02T16:28:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Артиллерия украинских войск нанесла удар по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара. Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей", - сказал Рогов. По его словам, в самом городе было слышно несколько звуков взрывов. Более подробная информация уточняется. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, россия, днепр (река), владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
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Украинские войска нанесли удар по береговой линии Энергодара
Рогов: ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара