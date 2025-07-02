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Украина больше не является приоритетом для США, заявили в Раде - РИА Новости, 02.07.2025
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15:57 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026765486.html
Украина больше не является приоритетом для США, заявили в Раде
Украина больше не является приоритетом для США, заявили в Раде - РИА Новости, 02.07.2025
Украина больше не является приоритетом для США, заявили в Раде
Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:57:00+03:00
2025-07-02T15:57:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи со стороны Вашингтона. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Украина больше не приоритет, она больше не в центре внешней политики США... По крайней мере, (президент США Дональд - ред.) Трамп очень честен в этом с украинцами", - отметила Бобровская в интервью изданию New York Times. Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), верховная рада украины
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Верховная Рада Украины
Украина больше не является приоритетом для США, заявили в Раде

Депутат Рады Бобровская: Украина больше не является приоритетом для США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина больше не является внешнеполитическим приоритетом для США, заявила в среду депутат Верховной рады Соломия Бобровская на фоне приостановки военной помощи со стороны Вашингтона.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Украина больше не приоритет, она больше не в центре внешней политики США... По крайней мере, (президент США Дональд - ред.) Трамп очень честен в этом с украинцами", - отметила Бобровская в интервью изданию New York Times.
Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
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